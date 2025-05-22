«Ожидаемые миллиардники - "Алиса в стране чудес" с Анной Пересильд и "Горыныч" с Александром Петровым (фильмы выходят в прокат с 23 октября - прим. НСН). Многострадальный "Август" переименованный (ранее фильм назывался "Момент истины", в прокате под новым названием с 25 сентября - прим. НСН), который был перенесен с конца марта, с поддержкой мощной рекламной машины Первого канала тоже за миллиард потягается. Это большое военное кино, выходящее правда через несколько месяцев после годовщины Победы», - рассказал он.

При этом кино кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с НСН усомнился, что фильм «Алиса в стране чудес» сможет заработать миллиард рублей в кинотеатрах.

«У меня большие сомнения насчет "Алисы". Там взяты стихи Владимира Высоцкого, но переписана музыка. У меня ощущение, что мое поколение, услышав эту музыку, близко к кинотеатру не подойдет, а для детей там нет хитов, как в «Бременских музыкантах». Там нет запоминающихся мелодий, а имя Высоцкого детям ни о чем не говорит», - пояснил он.

Ранее сообщалось, что по итогу пяти месяцев 2025 года миллиард в прокате собрали четыре фильма: «Финист. Первый богатырь», «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Пророк», «Батя 2: Дед». При этом картина «Кракен» уже заработала свыше 955 миллионов рублей, что делает боевик кандидатом в фильмы-миллиардники, напоминает «Радиоточка НСН».

