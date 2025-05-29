В постановке «Современника» по одноименной повести А.П. Чехова задействованы Семен Шомин (Иван Андреевич Лаевский), Марина Лебедева (Надежда Фёдоровна), Иван Стебунов (Николай Васильич фон Корен) и другие. Режиссером выступила Лейла Абу-аль-Кишек. По словам Машкова, пока коллектив театра «Современник» работал над спектаклем «Дуэль», артисты театра Олега Табакова репетировали постановку «В списках не значился».

«Работа у нас идет постоянно, ее очень много в конце сезона, так как в театре "Современник" сейчас находится два коллектива. Это большая радость, у меня есть возможность соединить коллектив знанием, техникой и пониманием нашей профессии. Пока идет реконструкция, мы вместе. Однако нам не хватает пространства, у нас одна сцена на два больших серьезных театра. Буквально через несколько дней будет премьера "В списках не значился". Это совсем новая работа. Так как кино было задумано нами и сделано с артистами театра Табакова, я с коллегами пытаюсь сделать новую версию, где мы соединим кино, драматическое исполнение и литературу. Мне кажется, это абсолютно новое воздействие на аудиторию», - пояснил он.

Фильм Сергея Коротаева «В списках не значился», основанный на одноименной повести Бориса Васильева, вышел в российский прокат с 1 мая. Как подчеркивал в разговоре с «Радиоточкой НСН» генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, который также является одним из продюсеров проекта, картина показывает историю молодых людей, которые в свои 17-18 лет вынужденно становятся героями.

