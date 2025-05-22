«Не более 10%»: Кинотеатры дали прогноз по доле теневого проката по итогам 2025 года
На данный момент доля теневого проката в российских кинотеатрах не превышает показатели 2024 года, сообщил НСН Алексей Васясин.
По итогу 2025 года доля теневого проката в российских кинотеатрах будет не больше 10%, допустил в пресс-центре НСН глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.
«Посмотрим по результатам осени, сейчас доля теневого проката не превышает показатели 2024 года. Надеюсь, что по итогу года он снизится и будет не более 10%», - заявил он.
Ранее в интервью РБК Васясин отметил, что доля теневого проката в последние годы сокращается. Если в 2023 году показатель составлял 20-25%, то в 2024 году он снизилась до 15%, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru