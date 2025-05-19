Научно-фантастический фильм «Кракен» с Александром Петровым и Виктором Добронравовым в минувшие выходные заработал 53,7 миллиона рублей, что позволило картине вновь возглавить кинопрокат в России. Общие сборы фильма по итогу месяца прокат превышают 931 миллиона рублей. Исаев отметил, что миллиард рублей картина может заработать в течение следующих двух недель.

«Картина показывает очень хорошую динамику. Она вышла в прокат без каких-то впечатляющих стартовых результатов, потом раскачалась за счет истории, крутого каста. Российский кинопром редко делает визуально интересные истории про чудовищ, этот фильм разошелся, что хорошо. Сейчас каждый уикенд мы наблюдаем падение "Кракена" к предыдущим выходным в два с половиной раза. Дальше фильм будет продолжать так же, к миллиарду фильм будет идти еще недели две и на этой отметке остановится, до 1,5 миллиарда не дотянет», - допустил он.

В топ-5 наиболее кассовых релизов по итогу выходных также попали военная драма «В списках не значился» (48,9 млн рублей), вышедшая в четверг мелодрама «Туда» с Ириной Старшенбаум и Петром Федоровым (22,8 млн), драма «Группа крови» (22,4 млн) и комедия «Батя 2. Дед» (15,2 млн). Как отметил собеседник НСН, на общую кассу выходных отчасти повлияло заметное потепление в центральной части России.

«Когда первый фильм на уикенде показывает за четыре дня 53 миллиона рублей, это катастрофа для индустрии, уровень ниже плинтуса. Выживать при таких сборах кинотеатры не могут. Для нормального функционирования индустрии картина, которая занимает первое место, должна собирать хотя бы 200 миллионов рублей, а тут мы видим 53 миллиона рублей. Фильм "В списках не значился" на фоне всех постпраздничных мероприятий ко Дню Победы привлекает внимание, у него идет сарафан и информационный шлейф. К сожалению, все остальные проекты, включая новинку "Туда", выступают очень скромно, зрителей в кинотеатры не привлекают. Сказался и погодный фактор, после холодных майских выходных люди наконец поехали жарить шашлыки», - заявил Исаев.