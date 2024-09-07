Радость Путина и иностранные «помехи»: О «взлетах и падениях» российского кино в цифрах

РАДОСТЬ И ЦИФРЫ

7 сентября президент России Владимир Путин заявил, что его очень радует увеличение доли российских фильмов в прокате. Политик подчеркнул, что отечественные мастера кино понимают ценности страны лучше, чем режиссеры-иностранцы.

До этого глава Министерства культуры России Ольга Любимова заявила, что 82% проката в российских кинотеатрах составляет отечественное кино. Она заметила, что раньше на долю такого сегмента приходилось только 30%, а остальное «забирали» ленты американского производства.

Любимова также напомнила, что за последнее время около 30 российских фильмов собрали кассу в 1 млрд рублей. При этом семь из них были выпущены в 2024 году.