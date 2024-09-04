Любимова: 82% российского проката составляет отечественное кино
В настоящее время фильмы российского производства составляют 82% проката в кинотеатрах страны, заявила глава Минкультуры Ольга Любимова в рамках Восточного экономического форума, сообщают «Известия».
По её словам, до этого на их долю приходилось лишь 30%, а все остальное – это были картины американского производства. Любимова также отметила, что по уровню кассовых сборов страна вернулась к уровню, который был до пандемии коронавируса.
«Если в 2021 году выручка составляла 40 млрд рублей, то в 2023 году — 39 млрд рублей с учетом уменьшения числа зарубежных фильмов в прокате», - подчеркнула министр.
Она также заметила, что за последнее время порядка 30 отечественных кинокартин собрали 1 млрд кассовых сборов.
«При этом семь из них были выпущены в этом году», - добавила Любимова.
Ранее глава Минкультуры РФ Ольга Любимова посетовала на нехватку сценаристов в киноиндустрии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru