«Культурный код» и «переживания» Кологривого: Состоялась премьера сериала «Комбинация»

Лента основана на реальных событиях создания популярной группы 90-х. По сюжету, бывший сотрудник ОБХСС Саратова Александр Шишинин после рождения дочери решает поменять свою жизнь и начать продюсировать музыкальный коллектив. Он знакомится с талантливым композитором Виталием Окороковым, и вместе молодые люди находят вокалисток первой женской поп-группы в СССР Татьяну Иванову и Алену Апину. Кстати, настоящая солистка коллектива, певица Апина тоже сыграла в сериале, исполнив роль преподавателя консерватории.

Съемки ленты проходили в Саратове и завершились в мае. До этого «Комсомольская правда» сообщала, что актер Никита Кологривый, исполнивший роль продюсера «Комбинации» Александра Шишинина, получил травму на съемках этого сериала. Отмечалось, что он сорвал спину.

Сам Кологривый назвал самым запоминающимся моментом работы над «Комбинацией» съемки, проходящие в роддоме. По сюжету, у его персонажа рождается дочь. По словам артиста, этот момент напомнил ему собственные переживания, когда он присутствовал при рождении своей дочери.