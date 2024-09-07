«Культурный код» и «переживания» Кологривого: Состоялась премьера сериала «Комбинация»
Кинокритики пророчат большой успех этой ленте.
ПРЕМЬЕРА «КОМБИНАЦИИ» И «ПЕРЕЖИВАНИЯ» КОЛОГРИВОГО
6 сентября на онлайн-платформе «Wink» состоялась премьера сериала про одноименную музыкальную группу «Комбинация». Режиссером ленты выступил Никита Власов, одним из продюсеров — Федор Бондарчук. Главные роли в многосерийном фильме исполнили известные по нашумевшему сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый и Елизавета Базыкина, Полина Гухман из «МИР! Дружба! Жвачка», Аскар Ильясов из «Нулевого пациента», Павел Прилучный и другие. Известно, что проект состоит из восьми серий.
Лента основана на реальных событиях создания популярной группы 90-х. По сюжету, бывший сотрудник ОБХСС Саратова Александр Шишинин после рождения дочери решает поменять свою жизнь и начать продюсировать музыкальный коллектив. Он знакомится с талантливым композитором Виталием Окороковым, и вместе молодые люди находят вокалисток первой женской поп-группы в СССР Татьяну Иванову и Алену Апину. Кстати, настоящая солистка коллектива, певица Апина тоже сыграла в сериале, исполнив роль преподавателя консерватории.
Съемки ленты проходили в Саратове и завершились в мае. До этого «Комсомольская правда» сообщала, что актер Никита Кологривый, исполнивший роль продюсера «Комбинации» Александра Шишинина, получил травму на съемках этого сериала. Отмечалось, что он сорвал спину.
Сам Кологривый назвал самым запоминающимся моментом работы над «Комбинацией» съемки, проходящие в роддоме. По сюжету, у его персонажа рождается дочь. По словам артиста, этот момент напомнил ему собственные переживания, когда он присутствовал при рождении своей дочери.
Кологривый добавил, что больше всего в проекте работал с актером Владимиром Канухиным, которого считает выдающимся артистом будущего российского кино. Актер также похвалил своих коллег-актрис за их преданность и труд.
«Комбинация» — советская и российская женская поп-группа, ставшая популярной в начале 1990-х годов. Для своих хитов коллектив использовал незамысловатые рифмы и легко запоминающиеся слова. Наиболее популярные песни группы — «Бухгалтер», «American Boy», «Два кусочека колбаски» «Russian Girls» затрагивали остросоциальную тематику: от дефицита товаров до «поклонения капиталистическому западу».
ОЦЕНКА КРИТИКОВ
В день премьеры сериала кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН предположил, что «Комбинация» может затмить успех сериала о рок-группе «Король и Шут», бившего рекорды популярности в 2023 году.
«Сочетание Никиты Кологривого и Павла Прилучного — фактически скрещивание "Слова пацана" и "Жизни по вызову" — возможно, станет приманкой для любителей сериалов, которым не надо выходить из дома и платить деньги за билет в кинотеатр. Я думаю, что сериал "Комбинация" переплюнет и обойдет по успеху сериал "Король и Шут", если будет хорошо сделан. Теоретически у попсы гораздо более широкая аудитория, чем у панк-рока. Если в мозгах большинства зрителей "Король и Шут" — это алкоголь и наркотики, то попса, в частности, группа "Комбинация" — это короткие юбки, красивые фигуры и гораздо более навязчивые мелодии с пустыми словами», - сказал он.
При этом Шнейдеров считает, что история успеха девушек из 1990-х может привлечь не только ностальгирующих взрослых, но и сегодняшнюю молодежь.
«Насколько я понимаю, этот сериал не про музыку группы "Комбинация", а про историю девчонок, которые добились успеха, поэтому молодежи это будет интересно. Молодежь во вкусах не изменилась, только теперь попса называется рэпом, это все те же навязчивые мелодии и достаточно бессмысленные словосочетания, которые в рэпе еще и изобилуют ненормативной лексикой. А все эти Люся Чеботина, Валя Карнавал и прочие — это та же "Комбинация", те же "поющие трусы", только сделанные более технически продвинуто», - добавил критик.
До этого один из продюсеров проекта Игорь «Панкер» Гудков в беседе с НСН заметил, что в истории группы «Комбинация» заложен культурный код, который будет понятен зрителю.
«Я думал, о ком снимать, и пошел в попсу. Вдруг понимаю, что у группы "Комбинация" знаю 10 песен, это тоже код. Какой-то милиционер в Саратове, посмотрев концерт "Миража", бросил свою работу, решил, что он продюсер и сделал первую женскую группу в этой стране. Потом его зарезали в Москве. Вот кино», - объяснил он.
Летом 2024 года в российский прокат вышел фильм о музыкальной группе «Иванушки International» «Тур с Иванушками». В октябре текущего года также состоится премьера картины о группе «Руки Вверх!».
Ранее фронтмен «Руки вверх!», певец Сергей Жуков рассказал спецкору НСН, что картина о коллективе будет захватывающей и заставит танцевать зрителей в кинозалах.
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