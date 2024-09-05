«Не показ мод!»: В Госдуме объяснили суть закона о креативных индустриях
Большая ошибка мешать в понятие креативных индустрий все подряд, оно только про атрибутику того или иного произведения, заявил НСН Станислав Наумов.
Концепцию креативных индустрий необходимо развивать на внутреннем потребительском рынке, а не превращать это в «зарубежный показ мод». Об этом НСН рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике, соавтор законопроекта о креативных индустриях Станислав Наумов.
Профильные организации и правительство в рамках принятой президентом Концепции по развитию креативных индустрий (КИ) до 2030 года разработают механизмы для повышения экспортного потенциала отрасли, сообщил «Коммерсант». Это связано с тем, что на сегмент не распространяются западные санкции. Ожидается, что эта мера обеспечит приток кадров в региональные университеты и окажет поддержку отрасли создания контента. Наумов подчеркнул, что это неверное направление развития КИ, и указал на неправильное понимание самой концепции.
«Честно говоря, этой отрасли не существует. Это глубоко ошибочный подход - объединять абсолютно разные сегменты под один какой-то общий соус. Креативность есть во многих секторах как фактор конкурентоспособности. Это связано с повышенной долей результатов интеллектуальной деятельности авторских прав внутри продукта или услуги. При этом это все является достаточно коротким, сезонным. То есть это то, что вообще раньше называлось модой. В настоящий момент, конечно же, фокус должен быть на внутреннем потребительском рынке, на малом и среднем бизнесе. На экспорт могут работать национальные чемпионы, большие корпорации. Им, в общем-то, не требуется инструмент закона о креативных индустриях. Поэтому я думаю, что это нужно пересматривать, чтобы это не превратилось в вечную выставку мод за рубежом. Я как соавтор законопроекта точно не это имел в виду, когда его разрабатывал и принимал», - пояснил он.
По словам Наумова, в центре концепции креативных индустрий – атрибутика, появляющаяся вокруг того или иного произведения искусства, которая как раз должна помочь отрасли окупать вложенные в нее средства.
«У нас в стране сотни тысяч творческих людей, мы их поддерживаем. У них, с одной стороны, есть возможность пойти работать в бюджетное учреждение культуры и там заниматься развитием своего таланта, а с другой - работать в публичном пространстве, где люди отдыхают и общаются. Там появляется в качестве либо товара, либо услуги, то, что связано с творчеством. Это вообще про экономику впечатлений. Когда выходит, например, какой-то фильм, спектакль или музыкальный альбом, и вокруг этого появляется множество фанатов, появляются аксессуары, атрибутика. Вот это и есть пространство креативных индустрий. Научимся экспортировать аксессуары - ну, дай Бог! У нас, в принципе, есть хороший опыт со «Смешариками» в Китае. Если есть нормальный туристический поток, то конечно же, возникает то, что является сувенирной продукцией. Нужно отходить от этого принципа побольше раздать и ждать, что будет. Это про то, чтобы те деньги, которые в отрасли есть, позволяли с большой скоростью себя оборачивать», - подытожил собеседник НСН.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что агентство креативных индустрий реализовало свыше 170 проектов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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