«Не показ мод!»: В Госдуме объяснили суть закона о креативных индустриях

«Честно говоря, этой отрасли не существует. Это глубоко ошибочный подход - объединять абсолютно разные сегменты под один какой-то общий соус. Креативность есть во многих секторах как фактор конкурентоспособности. Это связано с повышенной долей результатов интеллектуальной деятельности авторских прав внутри продукта или услуги. При этом это все является достаточно коротким, сезонным. То есть это то, что вообще раньше называлось модой. В настоящий момент, конечно же, фокус должен быть на внутреннем потребительском рынке, на малом и среднем бизнесе. На экспорт могут работать национальные чемпионы, большие корпорации. Им, в общем-то, не требуется инструмент закона о креативных индустриях. Поэтому я думаю, что это нужно пересматривать, чтобы это не превратилось в вечную выставку мод за рубежом. Я как соавтор законопроекта точно не это имел в виду, когда его разрабатывал и принимал», - пояснил он.

По словам Наумова, в центре концепции креативных индустрий – атрибутика, появляющаяся вокруг того или иного произведения искусства, которая как раз должна помочь отрасли окупать вложенные в нее средства.