Путин заявил, что рад увеличению доли российских фильмов в прокате

Президент России Владимир Путин признался, что его очень радует увеличение доли российских фильмов в прокате.

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По его мнению, отечественные киномастера ценности страны понимают лучше, чем иностранцы.

Российский лидер в режиме видеосвязи принял участие в открытии ряда новых объектов образовательной, культурной и транспортной инфраструктуры Москвы. Мероприятие приурочено ко Дню города.

Ранее стало известно, что масштабные гастроли русского искусства пройдут осенью в Китае, в них примут участие Третьяковская галерея, Большой театр и другие коллективы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
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