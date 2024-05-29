«Напоминает 1930-е»: Соавтор закона о креативных индустриях призвал ограничить «стукачество»

В Госдуме могут принять законопроект о креативных индустриях уже в текущую весеннюю сессию, пишет «Парламенсткая газета» со ссылкой на соавтора инициативы депутата Сергея Наумова. Документ предусматривает понятие «единого реестра субъектов креативных индустрий, на основании которого занятые в этой сфере смогут рассчитывать на поддержку от государства». Как пояснил Наумов, вопрос финансирования сегодня не является главным.

«Мы хотим, чтобы к творческой деятельности было добавлено нормальное предпринимательское начало там, где это уместно. Все города мира конкурируют, чтобы быть местом, привлекательным для талантливой молодежи, мы тоже участвуем в гонке. Хотим создавать не просто новые площадки для театров и музеев, но и осваивать публичное пространство городов, в котором можно будет интересно проводить время. Это одна из ключевых ценностей предполагаемого законопроекта. Не создаем завышенных ожиданий, что завтра появится какое-то окошечко, в которое можно подходить за деньгами – инициатива не про это. В каждом крупном городе будет создана образовательная и пространственная инфраструктура, чтобы там возникла творческая коммуна, местное сообщество талантливых людей, которое знает друг друга и пользуется заслуженным уважением аудитории», - сказал он.