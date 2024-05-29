«Напоминает 1930-е»: Соавтор закона о креативных индустриях призвал ограничить «стукачество»
Творческим людям необходимо предоставить возможность зарабатывать на своем таланте, рассказал НСН соавтор законопроекта о креативных индустриях, депутат Станислав Наумов.
Законопроект о креативных индустриях позволит творческим людям преодолеть существующие административные барьеры и выстроить гармоничные взаимоотношения внутри городского сообщества, сообщил в интервью НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике, соавтор инициативы Станислав Наумов.
В Госдуме могут принять законопроект о креативных индустриях уже в текущую весеннюю сессию, пишет «Парламенсткая газета» со ссылкой на соавтора инициативы депутата Сергея Наумова. Документ предусматривает понятие «единого реестра субъектов креативных индустрий, на основании которого занятые в этой сфере смогут рассчитывать на поддержку от государства». Как пояснил Наумов, вопрос финансирования сегодня не является главным.
«Мы хотим, чтобы к творческой деятельности было добавлено нормальное предпринимательское начало там, где это уместно. Все города мира конкурируют, чтобы быть местом, привлекательным для талантливой молодежи, мы тоже участвуем в гонке. Хотим создавать не просто новые площадки для театров и музеев, но и осваивать публичное пространство городов, в котором можно будет интересно проводить время. Это одна из ключевых ценностей предполагаемого законопроекта. Не создаем завышенных ожиданий, что завтра появится какое-то окошечко, в которое можно подходить за деньгами – инициатива не про это. В каждом крупном городе будет создана образовательная и пространственная инфраструктура, чтобы там возникла творческая коммуна, местное сообщество талантливых людей, которое знает друг друга и пользуется заслуженным уважением аудитории», - сказал он.
По словам собеседника НСН, инициатива поможет творческим людям преодолеть существующие административные барьеры.
«Если представить, что сейчас на остановку общественного транспорта выйдет музыкальный коллектив, исполнит произведения отечественных композиторов, будет много вопросов. Полицейский подойдет, есть и момент авторского права. Люди должны иметь возможность получать деньги за свои таланты так, как считают нужным. Это своего рода малый и средний стартап. В данный момент речь о выстраивании гармоничных взаимоотношений внутри городского сообщества – это самое главное», - заявил депутат.
Как добавил Наумов, креативная индустрия в России должна стать более свободной, предоставив каждому творцу возможность для высказывания.
«Нужно установить границу в стукачестве, напоминающим 30-е годы прошлого века. Человек сам в состоянии воспринимать искусство, не надо стоять рядом и разъяснять, как его воспринимать. Если мы не доведем законопроект до конца, найдутся те, кто попытается разглядывать творческих людей через лупу, желая увидеть опасные для себя моменты. Давайте жить в свободном обществе и понимать, что глобальная конкуренция за таланты – нормальная нравственная атмосфера. Свобода творчества – один из факторов конкурентоспособности любой нации в XXI веке», - заключил он.
Ранее Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представил статистику, согласно которой 42% работников креативных индустрий проживает в Санкт-Петербурге и Москве. Креативный сектор включает в себя 16 отраслей экономики. Это, в частности, архитектура, дизайн, звукозапись, фотография, издательская деятельность, исполнительские искусства, IT и видеоигры, кино и анимация, напоминает «Радиоточка НСН».
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