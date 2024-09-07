«Союз», «Дэдпул» и «ужасный» Кейдж: В России поспорили о борьбе с пиратами

ПОПУЛЯРНЫЕ ПИРАТЫ

Накануне стало известно, что американский боевик «Союз» с Хэлли Берри и Марком Уолбергом в главных ролях стал самым популярным фильмов у российских пиратов в августе 2024 года. По данным компании F.A.С.С.T., список был составлен на основе количества обнаруженных в сети нелегальных копий.

На второй строчке в рейтинге оказался фильм-катастрофа «Смерч-2», на третьем — хоррор «Тихое место: День первый». В ТОП-10 также вошли ленты «Дэдпул и Росомаха», «Собиратель душ», «Другой финал», «Джекпот», «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» и мультфильм «Гадкий Я-4».

До этого кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН говорил, что супергеройский фильм «Дэдпул и Росомаха» может стать самым кассовым «пиратским» релизом 2024 года в России.