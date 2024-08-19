«Выйти в плюс или выжить»: В отрасли предрекли двукратный рост цен на билеты в кино

Собеседник НСН посетовал на то, что в 2022-2023 году ТОП-10 киносетей закрыли более 38 кинозалов.

«Речь идет о киносетях, у которых есть финансовая подушка, которые расположены в больших городах, которые могут позволить себе делать цену чуть выше и работать чуть ближе к себестоимости (даже немножко повыше). На один открывшийся однозальный кинотеатр попадает как минимум 0,6 закрытого мультиплекса. То есть происходит небольшая замена — с одной стороны, мы открываем кинозалы при поддержке Фонда кино в районных центрах и малых городах, с другой стороны, мы начинаем терять многозальники в больших городах», — заявил эксперт.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что отсутствие конкуренции с голливудскими фильмами пагубно сказывается на положении российского кинопроката, отечественное кино не становится лучше, а убытки только за полгода превысили восемь миллиардов рублей.

