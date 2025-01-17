«Расправа над Певцовым?»: Скандал в Ленкоме затмил «похороны» Центра Мейерхольда

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Театральный 2025-й год начался сразу с нескольких громких событий. Так, в Ленкоме грянул скандал - на дверь указали народным артистам Дмитрию Певцову и Александре Захаровой. Константин Богомолов объявил об объединении трупп бывших театров «На Малой Бронной» и Романа Виктюка, а здание бывшего Центра имени Мейерхольда передали театру «Шалом».

Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин и театральный критик Ольга Галахова разобрали причины «неспасения» наследия Мейерхольда и Валерия Фокина, а ректор ГИТИСа Григорий Заславский объяснил перестановки в театре Марка Варшавера.

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Крупный скандал грянул на этой неделе в «Ленкоме Марка Захарова». Спусковым крючком здесь выступил пост в соцсетях народного артиста России и депутата Госдумы Дмитрия Певцова, не обнаружившего своей фотографии в фойе театра.

Актер сообщил, что на этом его эра в «Ленкоме» завершилась, заверив при этом, что у него есть время, силы и желание играть на сцене (но уже не в этом театре).

Вслед за Певцовым, игравшим до последнего времени роль графа Рязанова в легендарном спектакле Марка Захарова «Юнона и Авось», о расставании с «Ленкомом» сообщила и дочь знаменитого режиссера Александра Захарова, также являющаяся народной артисткой России.

А.ЗАХАРОВА: «Я не уходила из театра, меня убрали со сцены. Мне вчера сообщили из дирекции театра, что я не должна быть на сцене театра "Ленком Марка Захарова". Я не выясняла причины, видимо, я неугодна. Раньше мне давали раз в полгода сыграть спектакль «Вишневый сад», теперь, видимо, совсем не будут давать. С уходом моего отца меня постепенно убрали из репертуара. На мой взгляд, в театре тяжелый кризис».

При этом Захарова назвала Певцова «большим артистом, отметив, что он «спас «Юнону и Авось», когда случилась катастрофа с Николаем Караченцовым».

Со своей стороны, депутат Госдумы (и бывшая актриса) Елена Драпеко назвала «свинством» ситуацию с Певцовым. Она заявила, что «в этом театре всегда съедали самых лучших», призвав рассмотреть проблему в Союзе театральных деятелей.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер в ответ на эти выпады пояснил, что предлагал Певцову новые роли и новый спектакль, а Захарову, по его словам, никто не увольнял и она продолжает работать. В пресс-службе театра указали, что портрет Певцова висел в фойе по ошибке, поскольку он забрал трудовую книжку из «Ленкома» еще осенью 2021-го, когда стал депутатом.

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский представил неожиданную трактовку ситуации с Певцовым.

Г.ЗАСЛАВСКИЙ: «Дмитрий Певцов в последние годы работает в штате Госдумы, это его основное место работы. В данном случае вся творческая работа является совместительством. Практически в любом театре есть два иконостаса - это те актеры, которые в штате, и те, которые работали здесь в прежние годы и умерли, но театр старается их не забывать. Так как я Певцова люблю и желаю ему крепкого здоровья, естественно, я не желаю видеть его во втором иконостасе. Но и в первом он уже не состоит».

По поводу Александры Захаровой Заславский заявил, что это совсем другой случай.

Г.ЗАСЛАВСКИЙ: «Александра Марковна в данном случае - героиня греческой трагедии, жертва рока. Все, что происходит на наших глазах, было неизбежно и предопределено. Мне очень жаль Александру Марковну, она - хорошая актриса, но всё, к сожалению, шло к тому».

М.СИНТИН: «Ситуация, к сожалению, грустная. Это похоже на расправу с проигравшими в борьбе за возможность встать у руля одного из самых известных московских театров. Александра Захарова и Дмитрий Певцов в своё время не смогли объединить вокруг себя всю труппу «Ленкома». Они были главными конкурентами Марка Варшавера и проиграли. И теперь, когда страсти вроде бы поутихли, им указали на выход. Два прекраснейших актера, отдавших всю свою жизнь этому театру, оказались выброшенными из него, несмотря на все заслуги и ту пользу, которую они ещё могли принести».

