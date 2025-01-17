«Расправа над Певцовым?»: Скандал в Ленкоме затмил «похороны» Центра Мейерхольда
Марк Варшавер пытается устоять перед шквалом критики на фоне заявлений Дмитрия Певцова и Александры Захаровой, на место Центра Мейерхольда тихо пришел театр «Шалом», а Константин Богомолов сделал то, чего обещал не делать.
«Ленком» без Певцова
Театральный 2025-й год начался сразу с нескольких громких событий. Так, в Ленкоме грянул скандал - на дверь указали народным артистам Дмитрию Певцову и Александре Захаровой. Константин Богомолов объявил об объединении трупп бывших театров «На Малой Бронной» и Романа Виктюка, а здание бывшего Центра имени Мейерхольда передали театру «Шалом».
Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин и театральный критик Ольга Галахова разобрали причины «неспасения» наследия Мейерхольда и Валерия Фокина, а ректор ГИТИСа Григорий Заславский объяснил перестановки в театре Марка Варшавера.
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Крупный скандал грянул на этой неделе в «Ленкоме Марка Захарова». Спусковым крючком здесь выступил пост в соцсетях народного артиста России и депутата Госдумы Дмитрия Певцова, не обнаружившего своей фотографии в фойе театра.
Актер сообщил, что на этом его эра в «Ленкоме» завершилась, заверив при этом, что у него есть время, силы и желание играть на сцене (но уже не в этом театре).
Вслед за Певцовым, игравшим до последнего времени роль графа Рязанова в легендарном спектакле Марка Захарова «Юнона и Авось», о расставании с «Ленкомом» сообщила и дочь знаменитого режиссера Александра Захарова, также являющаяся народной артисткой России.
А.ЗАХАРОВА: «Я не уходила из театра, меня убрали со сцены. Мне вчера сообщили из дирекции театра, что я не должна быть на сцене театра "Ленком Марка Захарова". Я не выясняла причины, видимо, я неугодна. Раньше мне давали раз в полгода сыграть спектакль «Вишневый сад», теперь, видимо, совсем не будут давать. С уходом моего отца меня постепенно убрали из репертуара. На мой взгляд, в театре тяжелый кризис».
При этом Захарова назвала Певцова «большим артистом, отметив, что он «спас «Юнону и Авось», когда случилась катастрофа с Николаем Караченцовым».
Со своей стороны, депутат Госдумы (и бывшая актриса) Елена Драпеко назвала «свинством» ситуацию с Певцовым. Она заявила, что «в этом театре всегда съедали самых лучших», призвав рассмотреть проблему в Союзе театральных деятелей.
Директор «Ленкома» Марк Варшавер в ответ на эти выпады пояснил, что предлагал Певцову новые роли и новый спектакль, а Захарову, по его словам, никто не увольнял и она продолжает работать. В пресс-службе театра указали, что портрет Певцова висел в фойе по ошибке, поскольку он забрал трудовую книжку из «Ленкома» еще осенью 2021-го, когда стал депутатом.
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский представил неожиданную трактовку ситуации с Певцовым.
Г.ЗАСЛАВСКИЙ: «Дмитрий Певцов в последние годы работает в штате Госдумы, это его основное место работы. В данном случае вся творческая работа является совместительством. Практически в любом театре есть два иконостаса - это те актеры, которые в штате, и те, которые работали здесь в прежние годы и умерли, но театр старается их не забывать. Так как я Певцова люблю и желаю ему крепкого здоровья, естественно, я не желаю видеть его во втором иконостасе. Но и в первом он уже не состоит».
По поводу Александры Захаровой Заславский заявил, что это совсем другой случай.
Г.ЗАСЛАВСКИЙ: «Александра Марковна в данном случае - героиня греческой трагедии, жертва рока. Все, что происходит на наших глазах, было неизбежно и предопределено. Мне очень жаль Александру Марковну, она - хорошая актриса, но всё, к сожалению, шло к тому».
М.СИНТИН: «Ситуация, к сожалению, грустная. Это похоже на расправу с проигравшими в борьбе за возможность встать у руля одного из самых известных московских театров. Александра Захарова и Дмитрий Певцов в своё время не смогли объединить вокруг себя всю труппу «Ленкома». Они были главными конкурентами Марка Варшавера и проиграли. И теперь, когда страсти вроде бы поутихли, им указали на выход. Два прекраснейших актера, отдавших всю свою жизнь этому театру, оказались выброшенными из него, несмотря на все заслуги и ту пользу, которую они ещё могли принести».
«Шалом» вместо Мейерхольда
Центр имени Всеволода Мейерхольда был создан в 1991 году по инициативе Комиссии по творческому наследию режиссера и ее председателя Валерия Фокина (на фото). Здание на Новослободской открыли в 2001 году и вскоре театральную жизнь столицы нельзя было представить без созданных там спектаклей. Однако с уходом Фокина в Александринку театр стал угасать.
В итоге его здание с двумя сценами-трансформерами передали сначала «Школе драматического искусства», а после - театру «Шалом». Новая площадка еврейского театра откроется 30 января спектаклем «Жирная Люба». При этом театральный критик Ольга Галахова считает, что Центр Мейерхольда не надо было закрывать.
О.ГАЛАХОВА: «Департамент счёл, что можно закрыть этот театр - и он был закрыт, что очень жаль. Потому что сейчас у нас нет центра, есть название Центр Мейрхольда, но вот эта линия театра великого реформатора русского театра, она пресеклась. С моей точки зрения, закрытие Центра было ошибкой. Если что-то не устраивало, то можно было реформировать. Когда тот же Валерий Владимирович Фокин был председателем режиссерской гильдии при Союзе театральных деятелей, то режиссерская гильдия могла на что-то влиять, к мнению профессионалов режиссерского цеха прислушивались. Фокин еще при правлении Калягина вышел из режиссерской гильдии, и никто не подхватил этого дела. Все отдано произволу чиновничества в назначениях. У меня такое впечатление, что больше идет соревнование телефонного права, чем творческих проектов».
М.СИНТИН: «С одной стороны, хочется порадоваться за театр «Шалом», который наконец-то получил здание в центре Москвы. С другой - непонятны критерии распределения помещений столичными властями. Хочется спросить: почему именно еврейскому театру так повезло? Открытого обсуждения не было, опять театральную общественность поставили перед фактом. Жаль и Центр Мейерхольда, неужели у нас не нашлось режиссера, который бы мог продолжить начатое Валерием Фокиным. Оставшись сейчас не у дел, на номинальном посту президента Александринки, он и сам бы, возможно, мог возглавить созданную им институцию. Хорошо, когда театров становится больше, плохо, когда их число сокращается».
Одним из направлений деятельности Центра имени Мейерхольда (ЦИМ) был экспериментальный театр. Сцены предоставлялись для молодых постановщиков, а также при Центре была школа молодых режиссеров. После назначения худруком Александринского театра Фокин оставил ЦИМ, последними руководителями которого стали директор Елена Ковальская и худрук Дмитрий Волкострелов. После начала спецоперации Ковальская уволилась, а Волкострелов был уволен за посты в соцсетях учреждения
«Богомолов Юнайтед»
В новогодние праздники публику вновь удивил Константин Богомолов. Художественный руководитель «Театра на Бронной» и «Мельников-сцены» (бывший театр Романа Виктюка) своим решением объединил труппы вверенных ему учреждений. При этом он же ранее заявлял, что никакого объединения двух театров не будет.
М.СИНТИН: «Богомолов, видимо, передумал и объяснил это решение удобством для приглашенных режиссёров выбирать из большего числа артистов, а также перспективой для актеров играть в большем количестве постановок, если их, конечно, выберут. Сам же худрук двух театров работает, как правило, со своей проверенной командой актеров. Получается, объединяя труппы, он получит возможность использовать своих артистов на обеих площадках. А те, кто не был задействован, так и останутся незадействованными, но с надеждой, что однажды их заметит какой-нибудь приглашенный режиссёр».
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Театральный проект НСН «Вешалка Синтина» выходит в эфире четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
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