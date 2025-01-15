«Висело по ошибке»: В «Ленкоме» прояснили ситуацию с фотографией Певцова
Фотография народного артиста РФ Дмитрия Певцова висела в фойе театра «Ленком Марка Захарова» по ошибке. Об этом сообщает пресс-служба театра.
В сообщении говорится, что по традиции в фойе размещаются фотографии действующих артистов, однако Певцов «забрал свою трудовую книжку» ещё в ноябре 2021 года - после избрания его депутатом Госдумы.
Также отмечается, что после ухода актёр неоднократно негативно отзывался о театре, однако продолжал выходить на сцену по «срочным договорам».
В итоге в ноябре 2024 года под руководством народного артиста РСФСР Александра Збруева прошёл Творческий Совет ведущих артистов театра, на котором высказывания Певцова признали «крайне неэтичными и не соответствующими действительности».
«Фотография артиста, в отличии от тех, кто покинул театр... находилась среди служащих... Вероятно, это была ошибка, и театр решил её исправить», - заключили в «Ленкоме».
Ранее директор с расширенными полномочиями театра «Ленком» Марк Варшавер заявил «Радиоточке НСН» о переходе в театр заслуженного артиста РФ Максима Аверина.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вице-президент «АвтоВАЗа» Костромин: Продажи Lada выросли на 30% в 2024 году
- Лукашенко заявил, что сбежавшая оппозиция не дождется его смерти
- В Иране опровергли создание военного альянса с Россией
- Путин подписал указ о выплате ветеранам Великой Отечественной войны
- СМИ: Волонтер погиб после очистки пляжей Анапы от мазута
- «Висело по ошибке»: В «Ленкоме» прояснили ситуацию с фотографией Певцова
- СМИ: В рязанской школе произошла стрельба
- Суд арестовал на два месяца племянника Шакро Молодого
- Потери ВСУ в Курской области превысили 52 120 военнослужащих
- Киселев: Не понимаю, что задело Армению в выпуске передачи «Вести недели»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru