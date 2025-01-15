«Висело по ошибке»: В «Ленкоме» прояснили ситуацию с фотографией Певцова

В сообщении говорится, что по традиции в фойе размещаются фотографии действующих артистов, однако Певцов «забрал свою трудовую книжку» ещё в ноябре 2021 года - после избрания его депутатом Госдумы.

Также отмечается, что после ухода актёр неоднократно негативно отзывался о театре, однако продолжал выходить на сцену по «срочным договорам».

В итоге в ноябре 2024 года под руководством народного артиста РСФСР Александра Збруева прошёл Творческий Совет ведущих артистов театра, на котором высказывания Певцова признали «крайне неэтичными и не соответствующими действительности».

«Фотография артиста, в отличии от тех, кто покинул театр... находилась среди служащих... Вероятно, это была ошибка, и театр решил её исправить», - заключили в «Ленкоме».

Ранее директор с расширенными полномочиями театра «Ленком» Марк Варшавер заявил «Радиоточке НСН» о переходе в театр заслуженного артиста РФ Максима Аверина.

