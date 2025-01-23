Сообразят на троих: После скандала с Певцовым в «Ленкоме» появились новые должности

В пресс-службе театра тут же поспешили заявить, что фотография Певцова находилась в фойе по ошибке. В «Ленкоме» заверили, что еще в ноябре 2021 года Певцов «забрал свою трудовую книжку», когда стал депутатом Госдумы.

Актеру припомнили и негативные отзывы о театре, в котором он продолжал играть по «срочным договорам». Резкие высказывания стали поводом для проведения Творческого Совета ведущих артистов театра под руководством народного артиста РСФСР Александра Збруева, на котором слова Певцова сочли «крайне неэтичными и не соответствующими действительности».

Варшавер же отметил в интервью ТАСС, что Певцову предлагали роли в новых постановках «Ленкома», однако актер неизменно отвечал отказом на любые предложения. Он также напомнил, что Певцов называл «Ленком» мертвым театром. Что, однако, не мешало артисту играть сразу в трех спектаклях.

Певцов в свою очередь заявил в беседе с NEWS.ru, что после кончины Захарова одно время даже хотел сменить Варшавера на его посту и возглавить «Ленком» из-за якобы низкой компетенции руководства. Якобы актер даже обращался с этим предложением в мэрию, но сейчас возглавить театр не желает. Впрочем, и вернуться в родные стены не откажется, если позовут.

Комментировать же нынешние кадровые перестановки «Ленкома» Певцов наотрез отказался.

«Эти новости я уже знаю. Я уже давно сказал все, что хотел. Сейчас я предпочитаю помолчать немножечко», — подчеркнул актер в разговоре с НСН.

Не успела театральная общественность отойти от шока после новости об уходе из «Ленкома» Певцова, как о своем уходе из театра объявила Александра Захарова. Более того, ушла она, по ее словам, тоже не по своей воле.

«Я не уходила из театра, меня убрали со сцены. Мне вчера сообщили из дирекции театра, что я не должна быть на сцене театра “Ленком Марка Захарова”. Я не выясняла причины, видимо, я неугодна. Раньше мне давали раз в полгода сыграть спектакль “Вишневый сад”, теперь, видимо, совсем не будут давать. С уходом моего отца меня постепенно убрали из репертуара. На мой взгляд, в театре тяжелый кризис. Мне удивительна тенденция убирания из театра популярных актеров, на которых ходил зритель», — сказала она.