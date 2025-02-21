«Носороги» и попугай: Театры отдают острые темы «на растерзание» животным
В МХТ имени Чехова возложили на попугая миссию размышлений о мире и Отечестве, Марк Розовский верит в борьбу «Носоргов» с расчеловечиванием, а Дмитрий Певцов вернулся в «Ленком»
Сказка Хабенского: «Попугай с попугаем»
Худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский анонсировал новый проект «Жил. Был. Дом», в котором к обитателям «Теремка» подселили людей, а Марк Розовский восстановил в Театре у Никитских ворот свой давний спектакль «Носороги».
Смогут ли животные помочь театрам раскрыть актуальные и злободневные темы, обсудили театральный обозреватель НСН Михаил Синтин и худрук Театра у Никитских ворот Марк Розовский.
Тем временем, режиссер Нина Чусова рассказала о «Девчатах» в Центре на Плющихе, а народный артист России Дмитрий Певцов – о возвращении в «Ленком».
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Новую историю про «Теремок» сочинили писатель Александр Цыпкин и худрук МХТ Константин Хабенский. Только в отличие от первоисточника свой они населили, помимо животных, ещё и людьми. Этот проект авторы намерены сначала показать в кинотеатрах и только затем вынести на сцену Московского художественного театра.
По словам Константина Хабенского, «Жил. Был. Дом» - это разговор про человеческие души. Сам он предстанет в образе старого попугая, который много, что уже повидал на своем веку.
К.ХАБЕНСКИЙ: «Я играю роль попугая, который размышляет о странах, о мире. Попугай - ровесник Пушкина, на год старше его, поэтому имел возможность и с Пушкиным пообщаться, и с царской семьей, то есть где он только не бывал - и страны, и семьи, и истории, и две Отечественных войны мы прошли. У него есть, с чем сравнить, поэтому на попугае висит особая миссия размышления о мире, Отечестве, людях и смыслах жизни».
При этом он отметил, что в сказках можно открыто говорить про важные вещи. Например, попугай может разговаривать с другим попугаем о чем угодно.
М.СИНТИН: «Жаль, что спектакль про людей, живущих в наше время в Московском художественном театре, решили поставить лишь в форме сказки. Константин Хабенский, пожалуй, самый известный и популярный актер в России. Тем не менее, размышлять о мире, Отечестве и людях он предпочел от лица старого попугая, а вовсе не от лица современника. Невольно вспоминается попугай, который всегда говорил правду, из монолога Геннадия Хазанова».
«Носороги» Розовского: «Превращение в зверя»
Еще один спектакль про животных и людей появился в репертуаре Театра у Никитских ворот. Художественный руководитель Марк Розовский восстановил свой давний спектакль «Носороги» по пьесе Ионеско. По словам режиссера, сейчас как никогда важно напоминать о необходимости, несмотря ни на что, оставаться людьми.
М.РОЗОВСКИЙ: «Сегодня наш театр во многом обеззубел, он занимается какими-то, довольно часто, второстепенными темами, а главные – это борьба за мир, гуманизм и дегуманизм, исследования психологии человека в мясорубке истории. Эти темы самые важные, мне кажется, самые острые. Человек или находится в рамках нравственности в любой миг своего существования или же теряет мораль и нравственность, и тогда происходит некое расчеловечивание человека. Культура и искусство - это та самая сила, которая должна противостоять этому расчеловечению, потому что главные фундаментальные ценности русской культуры направлены на то, чтобы защитить человека от этого расчеловечивания, превращения его в животное, превращение его в зверя».
Розовский подчеркнул, что эта антифашистская пьеса очень актуальна сегодня.
М.СИНТИН: «Розовский прав в том, что русский театр сейчас в большинстве своем уходит от волнующих современного человека тем, превращаясь в сугубо развлекательное заведение с бесконечными комедиями и спектаклями по произведениям классиков из школьной программы. Конечно, даже несмотря на такой перекос в репертуарах, случаются замечательные постановки, пользующиеся популярностью у зрителя».
«Девчата» Чусовой: «Театральный рок-н-ролл»
Именно таким стал мюзикл, который поставила режиссер Нина Чусова в Центре на Плющихе по мотивам советской киноленты «Девчата». Она перенесла действие из середины ХХ века в современный город нефтяников, где живут и работают героини советского кинофильма.
Нина Чусова отметила, что люди, которые не знают о том, где по-настоящему все происходило в романе, никакого подвоха в этом не чувствуют.
Н.ЧУСОВА: «Мне кажется, рок-н-ролл особенно в это зимнее время, когда хочется какой-то радости, солнца, яркости, чтобы какой-то адреналин и положительные эмоции всколыхнулись в людях, как раз способствует этому, потому что это движение, это танец, это радость. Априори грустно рок-н-ролл танцевать нельзя. И мы, конечно, перед нашими артистами поставили очень серьезную задачу. У нас сто процентов движения и танцев, и при этом, они поют. В этом мюзикле есть места, где поплакать можно, но поплакать, потому что у каждого своя любовь. У нас все архетипы любви представлены, и поэтому каждый находит что-то свое».
М.СИНТИН: «Спектакль, наполненный танцами, песнями, мелодиями и ритмами 70-х и 80-х годов, не оставит никого равнодушным. Каждая героиня в нем, в конце концов, находит свою любовь. Если у вас плохое настроение, и вы хотите его исправить – купите билеты на мюзикл «Девчата», но, как и каждый мюзикл, это история коммерчески выверенная, рассчитанная на кассовый успех. Если вы идете в театр не только за развлечением, а в надежде, к примеру, насладиться тонкой психологической игрой актеров или получить ответ на волнующий вас жизненный вопрос, то это, конечно, не тот случай».
Возвращение Певцова: миротворец и лихолетье
Ну а 20 февраля, была поставлена точка в эпопее с уходом из «Ленкома Марка Захарова» Дмитрия Певцова. Народный артист России сообщил, что получил предложение от нового худрука театра Владимира Панкова и уже в мае планирует сыграть в спектакле «Юнона и Авось». Он также заявил о завершение периода «лихолетья» в «Ленкоме».
Д.ПЕВЦОВ: «Конечно, мне приятно вернуться на сцену "Ленкома", тем более, что в "Ленкоме" появился настоящий худрук, настоящий профессиональный режиссер, который имеет свой режиссерский почерк, свой определенный взгляд на искусство, свою историю и созданный им театр. У Владимира Панкова есть свой творческий стиль, есть свои планы и я уверен, что у театра сейчас начнется новая творческая история после небольшого лихолетья пяти с лишним лет. Сейчас "Ленком" начнет вставать на ноги. Я думаю, что в марте начну играть "Юнону". Что касается постановок Панкова, Владимир Николаевич анонсировал проект по фильму Федерико Феллини "Репетиция оркестра". Это первое название, которое мне известно».
М.СИНТИН: «Ситуация с возвращением Дмитрия Певцова в состав «Ленкома» была вполне предсказуемой. Новый худрук театра Владимир Панков решил выступить в качестве миротворца, продемонстрировав свою открытость обеим сторонам трудового конфликта. Если бы скандал с увольнением Певцова не разгорелся на всю страну, неизвестно как долго пришлось бы ему ожидать подобного назначения. Панков на собрании труппы объявил, что планирует развивать театр в сторону музыкально-драматических постановок, таких как «Юнона и Авось», а Певцов поющий актер и к тому же звезда. Глупо было бы отказываться от такого актива».
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Театральный проект НСН «Вешалка Синтина» выходит в эфире четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Идите в театр!
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