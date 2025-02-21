«Носороги» и попугай: Театры отдают острые темы «на растерзание» животным

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Худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский анонсировал новый проект «Жил. Был. Дом», в котором к обитателям «Теремка» подселили людей, а Марк Розовский восстановил в Театре у Никитских ворот свой давний спектакль «Носороги».

Смогут ли животные помочь театрам раскрыть актуальные и злободневные темы, обсудили театральный обозреватель НСН Михаил Синтин и худрук Театра у Никитских ворот Марк Розовский.

Тем временем, режиссер Нина Чусова рассказала о «Девчатах» в Центре на Плющихе, а народный артист России Дмитрий Певцов – о возвращении в «Ленком».

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Новую историю про «Теремок» сочинили писатель Александр Цыпкин и худрук МХТ Константин Хабенский. Только в отличие от первоисточника свой они населили, помимо животных, ещё и людьми. Этот проект авторы намерены сначала показать в кинотеатрах и только затем вынести на сцену Московского художественного театра.

По словам Константина Хабенского, «Жил. Был. Дом» - это разговор про человеческие души. Сам он предстанет в образе старого попугая, который много, что уже повидал на своем веку.

К.ХАБЕНСКИЙ: «Я играю роль попугая, который размышляет о странах, о мире. Попугай - ровесник Пушкина, на год старше его, поэтому имел возможность и с Пушкиным пообщаться, и с царской семьей, то есть где он только не бывал - и страны, и семьи, и истории, и две Отечественных войны мы прошли. У него есть, с чем сравнить, поэтому на попугае висит особая миссия размышления о мире, Отечестве, людях и смыслах жизни».

При этом он отметил, что в сказках можно открыто говорить про важные вещи. Например, попугай может разговаривать с другим попугаем о чем угодно.

М.СИНТИН: «Жаль, что спектакль про людей, живущих в наше время в Московском художественном театре, решили поставить лишь в форме сказки. Константин Хабенский, пожалуй, самый известный и популярный актер в России. Тем не менее, размышлять о мире, Отечестве и людях он предпочел от лица старого попугая, а вовсе не от лица современника. Невольно вспоминается попугай, который всегда говорил правду, из монолога Геннадия Хазанова».

