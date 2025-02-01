«Ликвидация и воровство»: Есть ли будущее у «Ленфильма»

«На "Ленфильме" нет целенаправленной творческой политики… При этом последние 15 лет в студию вбухивались миллиарды. Но эти деньги куда-то рассасывались, каждый новый директор оказывался под следствием и куда-то исчезал. То есть, все по Салтыкову-Щедрину — воруют. Насколько за этим следил Федор Сергеевич (Федор Бондарчук – прим. НСН), я не знаю. То, что он ушел из совета директоров, на мой взгляд, ничего для студии не поменяет ни в лучшую, ни в худшую сторону. Здесь нужно решать вопросы совершенно иначе: нужно на студию действительно заводить не столько финансовые средства, сколько хорошие головы и умы, которых там давно уже нет», - добавила Павлова.

При этом, по мнению Сокурова, сохранить «Ленфильм» важно, так как студия является профессиональным кинематографическим объектом, необходимым для развития национального кино.

«Такая студия нуждается в поддержке, чтобы ей руководили профессионалы кино. К сожалению, это не вызывает интереса у госорганов. Я думаю, что передать студию городу — это сегодня один из вариантов, но я не вижу у нашего губернатора (губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов – прим. НСН) никакого желания заниматься вопросами культуры, кинематографа. Город и государство повернулись спиной к киностудии "Ленфильм". К нам не прислушиваются, а прислушиваются к тем людям, которые готовят ее закрытие», - сказал режиссер в разговоре с НСН.