«Ликвидация и воровство»: Есть ли будущее у «Ленфильма»
В Союзе кинематографистов Санкт-Петербурга призвали передать киностудию городу.
В последние годы киностудия «Ленфильм» пришла в упадок. В компании сменился ряд директоров. Некоторые представители киноиндустрии говорят, что на студии процветает воровство, и ее в скором времени могут закрыть. Другие выступают за сохранение легендарного «Ленфильма».
ПЕРЕДАЧА «ЛЕНФИЛЬМА» И ЧЕРЕДА ДИРЕКТОРОВ
Накануне представители Союза кинематографистов Санкт-Петербурга попросил передать киностудию «Ленфильм» городу. С соответствующей просьбой они обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину и губернатору города Александру Беглову. Кинематографисты предложили передать организацию в ведение Комитета по культуре Северной столицы. Они отметили, что в последние годы киностудию возглавляли «присланные из Москвы начальники», которые не смогли вывести «Ленфильм» из кризиса.
Ответственный секретарь петербургского СК Александр Бабаян заявил, что в городе есть «достойные люди, которые знают, что делать для того, чтобы «"Ленфильм" снова стал большой кинофабрикой». В связи с этим он призвал передать 100% акций городу. Согласно подсчетам Союза кинематографистов, долги «Ленфильма» составили более 100 млн рублей.
На этой неделе из совета директоров «Ленфильма» решил выйти режиссер и продюсер Федор Бондарчук. Пост председателя совета директоров он занимал с 2012 года. Представитель режиссера Мария Далакян заявила журналистам, что официальной причиной его ухода из киностудии стала занятость в других проектах. Однако, по данным РБК, Бондарчук сделал это якобы из-за смены директоров киностудии и нестабильного финансового состояния организации.
Действительно, в декабре 2024 года генеральный директор «Ленфильма» Эдуард Суворов был уволен с должности. Издание сообщило, что он был снят распоряжением Росимущества. После Суворова руководителем киностудии была назначена Надежда Андрющенко.
Его предшественник на этом посту Федор Щербаков был уволен после того, как был объявлен в розыск по уголовной статье. Согласно материалам дела, его обвинили в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере.
ВОРОВСТВО И ЛИКВИДАЦИЯ
На фоне происходящего представители киноиндустрии поспорили, возможно ли создать для «Ленфильма» успешное будущее. Например, режиссер Александр Сокуров в интервью НСН рассказал, что передача «Ленфильма» в ведение Санкт-Петербурга будет бессмысленна, так как власти не хотят заниматься вопросами кинематографа. По его словам, сама киностудия брошена на произвол судьбы уже несколько лет, а «Мосфильму» не нужен дополнительный конкурент.
«Шаг за шагом в течение долгих лет студия не поддерживалась Минкультуры, студия была брошена. Насколько я знаю, сейчас начинается процесс ликвидации студии. Я не могу публично говорить обо всем, что знаю. Но то, что готовится ликвидация студии, наступает финансовый крах, это очевидно. На студии об этом все знают… Долги есть, поддержки нет, новых идей для развития студии тоже нет», - сообщил он.
В свою очередь кинокритик и художественный руководитель российских программ Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Ирина Павлова считает, что киностудию сознательно долгие годы банкротят, чтобы завладеть территорией в центре Санкт-Петербурга.
«У нас уничтожили государственные компании. У нас государственная компания — это, собственно, марка "Медный всадник" для "Ленфильма", для "Мосфильма" — скульптура "Рабочий и колхозница", больше ничего. У них нет собственного производства. Их собственное производство на "Мосфильме" — Карен Шахназаров, а на "Ленфильме" и такого нет. Раньше был Виталий Мельников (режиссер, сценарист, скончавшийся в 2022 году – прим. НСН), когда он снимал кино, пока был жив. Мне кажется, что киностудию сознательно, упорно много лет банкротят, чтобы заполучить лакомый кусок территории в центре города», - предположила она в беседе с НСН.
К тому же, специалист заметила, что уход Бондарчука с поста председателя совета директоров «Ленфильма» ничего не поменяет для киностудии.
«На "Ленфильме" нет целенаправленной творческой политики… При этом последние 15 лет в студию вбухивались миллиарды. Но эти деньги куда-то рассасывались, каждый новый директор оказывался под следствием и куда-то исчезал. То есть, все по Салтыкову-Щедрину — воруют. Насколько за этим следил Федор Сергеевич (Федор Бондарчук – прим. НСН), я не знаю. То, что он ушел из совета директоров, на мой взгляд, ничего для студии не поменяет ни в лучшую, ни в худшую сторону. Здесь нужно решать вопросы совершенно иначе: нужно на студию действительно заводить не столько финансовые средства, сколько хорошие головы и умы, которых там давно уже нет», - добавила Павлова.
При этом, по мнению Сокурова, сохранить «Ленфильм» важно, так как студия является профессиональным кинематографическим объектом, необходимым для развития национального кино.
«Такая студия нуждается в поддержке, чтобы ей руководили профессионалы кино. К сожалению, это не вызывает интереса у госорганов. Я думаю, что передать студию городу — это сегодня один из вариантов, но я не вижу у нашего губернатора (губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов – прим. НСН) никакого желания заниматься вопросами культуры, кинематографа. Город и государство повернулись спиной к киностудии "Ленфильм". К нам не прислушиваются, а прислушиваются к тем людям, которые готовят ее закрытие», - сказал режиссер в разговоре с НСН.
Киностудия «Ленфильм» — это старейшая кинокомпания в России. Она была создана в 1918 году и изначально называлась «Петроградский кинокомитет». Организация находится в Санкт-Петербурге на Каменноостровском проспекте. За годы работы киностудия сняла сотни фильмов, в числе которых «Взятие Зимнего дворца» Бориса Светлова, «Чапаев» братьев Васильевых, «Золушка» Надежды Кошеверовой и Михаила Шапиро, «Кортик» и «Два капитана» Владимира Венгерова, «Человек-амфибия» Геннадия Казанского и другие.
Ранее председатель правительства Михаил Мишустин пообещал продолжать системно поддерживать анимационную студию «Союзмультфильм», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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