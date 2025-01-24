«Он нам не враг?»: «Ленком» отправил Варшавера в «почетную ссылку», а в Москве ждут Бутусова
Пикировка Певцова с Варшавером вылилась в смену директора «Ленкома», «Вешалка Синтина» предрекла повышение Панкова, а Бутусова поспешил разгромить Крок.
Революция в «Ленкоме»: почетная ссылка
Январь продолжает удивлять театральный мир неожиданными новостями. Недавний скандал в «Ленкоме Марка Захарова» вылился в стремительные перестановки в руководстве театра, ударившие по его теперь уже экс-директору Марку Варшаверу. Кроме того, в России заговорили о возможном возвращении в страну режиссера Юрия Бутусова.
Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, театровед Николай Песочинский и театральный критик Ольга Галахова оценили значимость и взаимозаменяемость фигур этих «игр».
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Самой громкой новостью этой недели стали перестановки в руководстве московского театра «Ленком Марка Захарова», которому предшествовала заочная пикировка Народных артистов Дмитрия Певцова (на фото) и Александры Захаровой с директором театра Марком Варшавером.
Актер и депутат Певцов и дочь Марка Захарова публично заявили, что им указали в «Ленкоме» на дверь, Варшавер попытался оправдаться, но это ему не помогло.
Вечером 22 января стало известно, что новым художественным руководителем театра назначили Владимира Панкова, директором «Ленкома» стал глава «Театра на Юго-Западе» Дмитрий Берестов, а Варшавер был переведен на номинальную должность президента театра.
М.СИНТИН: «После заявлений Певцова актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко назвала происходящее свинством и призвала обсудить происходящее в «Ленкоме» в Союзе театральных деятелей. Департамент по культуре решил не раздувать скандал до вселенского уровня и сработал на опережение. При этом недавно мы говорили, что режиссер такого уровня, как Владимир Панков давно заслужил назначения на должность художественного руководителя в один из ведущих театров Москвы. И вот это назначение состоялось».
Театральный критик Ольга Галахова также считает, что скандал с Певцовым стал «последней каплей» для недовольных Варшавером.
О.ГАЛАХОВА: «Подобное очень часто происходит с театрами, у которых была слава, мощный лидер, а потом с уходом лидера остаются амбиции, которые не подтверждаются уровнем спектаклей. С назначениями в «Ленком» была чехарда: поработает кто-то немного и уходит, поработает - и уходит. Это говорит об ошибочной стратегии и ошибочных назначениях. Этот скандал стал последней каплей, поэтому решили сделать полное обновление верхушки. Вся финансовая власть будет у нового директора, подписи будет ставить он. Остается вопрос, хватит ли мудрости сторонам в этой ситуации достичь консенсуса по ряду вещей. Можно понять Варшавера, который очень много сделал для этого театра. С другой стороны, кадровая политика Марка Борисовича вызывала вопросы, он допустил ошибки, а теперь расплатился за них. Исходя из решения, его должность президента – это почетная ссылка».
В ожидании Бутусова: «Он нам не враг?»
На этой неделе в околотеатральных Telegram-каналах появились сообщения о якобы скором возвращении в Россию режиссёра Юрия Бутусова (на фото). Директор Вахтанговского театра Кирилл Крок назвал эти новости фейком, да и вообще серьезно проехался по бывшему главному режиссеру его театра. По его словам, для Бутусова никогда не были важны ни российские зрители, ни актеры, с которыми он работал.
В то же время, в недружественной Эстонии, в подтверждении слов директора Вахтанговского театра, объявлено о проведении с 30 января по 1 февраля фестиваля «BUTUSOV FEST» с участием режиссера.
Театровед Николай Песочинский, напротив, считает, что возвращение Бутусова вполне ожидаемо.
Н.ПЕСОЧИНСКИЙ: «Бутусов никогда не делал никаких политических высказываний. Он никогда не противопоставлял себя никаким, соответственно, процессам культурным или другим, которые в России происходят. Он никогда не отрывался от русской культуры, от русского театра. Значит, вот это первая позиция. Вторая, что он абсолютно выдающийся режиссер, один из лучших режиссеров в мире сейчас. Вот. И вообще говоря, Бутусов может продолжать ставить где угодно. На самом деле для русской культуры это будет приобретение. Бутусов никому никакой не враг. Бутусов, соответственно, продвинул наш театр очень мощно в сторону поэтического театра, сложного нового понимания классики. Он работал с выдающимися актерами. Не будем забывать, что именно он привел на сцену, и Пореченкова, и Хабенского, вот это поколение актеров. На самом деле, он, по-моему, вообще говоря, никогда не хлопал никакими дверьми».
М.СИНТИН: «Хороший режиссер конечно редкость. Его беречь нужно. Ну, что поделать если его мятущаяся натура требует перемен места, театров, городов, стран. Директору Вахтанговского театра Кириллу Кроку с ним не ругаться надо было, а договориться, что после завершения его заграничного вояжа, тот сможет вернуться на Арбат. С другой стороны, если бы Бутусов так хотел вернуться в Россию, зачем ему принимать участие в фестивале в Эстонии, где рады всем тем, кто покинул Россию в трудную для страны минуту?»
Путешествия «Маски»: игрушка и котел
В это самое время Союз театральных деятелей (СТД) во главе с народным артистом РФ Владимиром Машковым продолжил реформирование Национальной театральной премии «Золотая маска». Машков объявил, что в этом году торжественную церемонию вручения «Золотой маски» впервые примет Казань. Позже стали известны и номинанты в главной категории «Лучший драматический спектакль. Большая форма». Оказалось, что среди них нет ни одного театра из Москвы и Санкт-Петербурга.
Ольга Галахова объяснила «демократией» перенос вручения главной театральной премии России в Казань, но вместе с тем признала, что театрам из провинции очень важно показать свои спектакли именно в Москве.
О.ГАЛАХОВА: «Я была в жюри "Золотой маски", которая проходила в Москве, и считаю, что важно проводить это в Москве, на худой конец в Санкт-Петербурге, где было организовано Всероссийское театральное общество, 150-летие которого мы отмечаем. Для театров-номинантов чрезвычайно важно показаться в Москве, потому что это театральная столица, высокий гамбургский счет, в Москве и театральные лидеры, и режиссеры, известные актеры, которые приходят на спектакли. Это повод для того, чтобы окунуться в совершенно другую творческую среду, градус которой намного выше. Это кипящий котел встреч, обменов мнениями и будущих проектов. Тут совсем другое напряжение творческой жизни, не сопоставимое ни с одним городом, кроме Санкт-Петербурга. Театры очень серьезно готовятся к показам в Москве».
М.СИНТИН: «Всё это реформирование «Золотой маски», а вернее назвать процесс её уничтожения - любимая игрушка председателя СТД Владимира Машкова. Вместо этого он мог бы, к примеру, организовать на правах руководителя Союза театральных деятелей некий консультационный орган, который бы предлагал своих кандидатов на посты хотя бы худруков театров. Тогда бы не пришлось разводить руками и делать большие глаза, объясняя тот или иной выбор столичного департамента культуры или министерства».
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Театральный проект НСН «Вешалка Синтина» выходит в эфире четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
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