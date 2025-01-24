«Он нам не враг?»: «Ленком» отправил Варшавера в «почетную ссылку», а в Москве ждут Бутусова

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На этой неделе в околотеатральных Telegram-каналах появились сообщения о якобы скором возвращении в Россию режиссёра Юрия Бутусова (на фото). Директор Вахтанговского театра Кирилл Крок назвал эти новости фейком, да и вообще серьезно проехался по бывшему главному режиссеру его театра. По его словам, для Бутусова никогда не были важны ни российские зрители, ни актеры, с которыми он работал.

В то же время, в недружественной Эстонии, в подтверждении слов директора Вахтанговского театра, объявлено о проведении с 30 января по 1 февраля фестиваля «BUTUSOV FEST» с участием режиссера.

Театровед Николай Песочинский, напротив, считает, что возвращение Бутусова вполне ожидаемо.

Н.ПЕСОЧИНСКИЙ: «Бутусов никогда не делал никаких политических высказываний. Он никогда не противопоставлял себя никаким, соответственно, процессам культурным или другим, которые в России происходят. Он никогда не отрывался от русской культуры, от русского театра. Значит, вот это первая позиция. Вторая, что он абсолютно выдающийся режиссер, один из лучших режиссеров в мире сейчас. Вот. И вообще говоря, Бутусов может продолжать ставить где угодно. На самом деле для русской культуры это будет приобретение. Бутусов никому никакой не враг. Бутусов, соответственно, продвинул наш театр очень мощно в сторону поэтического театра, сложного нового понимания классики. Он работал с выдающимися актерами. Не будем забывать, что именно он привел на сцену, и Пореченкова, и Хабенского, вот это поколение актеров. На самом деле, он, по-моему, вообще говоря, никогда не хлопал никакими дверьми».

М.СИНТИН: «Хороший режиссер конечно редкость. Его беречь нужно. Ну, что поделать если его мятущаяся натура требует перемен места, театров, городов, стран. Директору Вахтанговского театра Кириллу Кроку с ним не ругаться надо было, а договориться, что после завершения его заграничного вояжа, тот сможет вернуться на Арбат. С другой стороны, если бы Бутусов так хотел вернуться в Россию, зачем ему принимать участие в фестивале в Эстонии, где рады всем тем, кто покинул Россию в трудную для страны минуту?»

