«Умке» посоветовали перед «захватом» мира понравиться российскому зрителю
Прежде чем отправлять «Умку» покорять мир, нужно посмотреть, как фильм будут смотреть в российском прокате, заявил НСН Александр Шпагин.
Небольшое число российских фильмов смогли снискать популярность за рубежом, в случае с «Умкой» шансы оказаться в их компании невысоки. Таким мнением с НСН поделился кинокритик Александр Шпагин.
Председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева заявила ТАСС, что семейный фильм Максима Пешкова «Умка», премьера которого запланирована на январь 2027 года, должна иметь успех не только в России, но и в других странах. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже предложила перевести «Умку» на иностранные языки и направить «в кругосветное путешествие». Слащева отметила, что история о материнской любви, дружбе и желании прийти на помощь никого не оставит равнодушным, и эти темы универсальны для всего мира. Поэтому, считает Слащева, картина может понравится зрителям Ближнего Востока, Латинской Америки, Индии и азиатских стран.
Кинокритик Шпагин усомнился, что это будет настолько просто.
«В целом наше кино вообще не слишком котировалось в мире. Возможно, потому что определенные ниши уже были заняты. Успешными были только “Возвращение” Андрея Звягинцева (признан иноагентом в РФ, прим НСН) и “Русский ковчег” Александра Сокурова. Ну то есть некое элитарное российское кино там действительно имеет успех. Но коммерческое – нет. У них там своего такого хватает. Дело это очень сложное и, как правило, опасное и провальное. Есть масса примеров фильмов, сделанных после “перестройки”, 90-х годов. Возьмем фильмы “Лимита” или “Мама” Дениса Евстигнеева, которые изначально предполагались для зарубежного проката. Там даже нет русских титров. Но ничего с ними не получилось. Хотя предыдущая "Мама" с Михаилом Боярским и Людмилой Гурченко была успешнейшим фильмом, который в Скандинавии даже стал культовым, там его смотрят на Новый год, как у нас “Иронию судьбы”. Но это редчайший случай, и в его создании участвовали сразу несколько стран. Чисто российские же картины получались воронами в павлиньих перьях, с огромным павлиньим хвостом, уже распушенным заранее», – отметил Шпагин.
По мнению критика, в случае с «Умкой» правильнее бы было сначала посмотреть на его показатели в российском прокате, а затем – строить планы на покорение мира.
«Вы сначала его здесь прокатите, а потом будем думать о мире. Он же не на мир делается, а на Россию в первую очередь. В Азии, может, и не знают, что Антарктида существует на Земле. Или они, может быть, о ней знают, но никак ментально не связаны. У нас сейчас снимается 72 фильма в жанре фэнтези и всех этих сказок. То есть, непонятно, как они вообще протолкнутся друг через друга. И не станет ли зрителю от них тошно? И дойдем ли мы на Новый год до "Умки" со всем этим в конце концов? Потому что в первую очередь все будут смотреть игровые комедийные фэнтези. И я думаю, в большинстве своем одно будет хуже другого. Но народу это заходит, реально заходит. Сейчас семейное кино становится русской национальной традицией, поэтому и снимается по 70 картин. А может быть, скоро будут снимать и по 365. И среди всего этого, конечно, будут и удачные фильмы, как, например, “Как Иван в сказку попал”. Это очень неплохая картина», – резюмировал Шпагин.
Ранее НСН сообщала, что «Союзмультфильм» готовит новогоднее шоу, в котором впервые на одной сцене соберутся культовые герои студии, включая Умку, чтобы стать частью большого совместного приключения.
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