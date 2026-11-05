«В целом наше кино вообще не слишком котировалось в мире. Возможно, потому что определенные ниши уже были заняты. Успешными были только “Возвращение” Андрея Звягинцева (признан иноагентом в РФ, прим НСН) и “Русский ковчег” Александра Сокурова. Ну то есть некое элитарное российское кино там действительно имеет успех. Но коммерческое – нет. У них там своего такого хватает. Дело это очень сложное и, как правило, опасное и провальное. Есть масса примеров фильмов, сделанных после “перестройки”, 90-х годов. Возьмем фильмы “Лимита” или “Мама” Дениса Евстигнеева, которые изначально предполагались для зарубежного проката. Там даже нет русских титров. Но ничего с ними не получилось. Хотя предыдущая "Мама" с Михаилом Боярским и Людмилой Гурченко была успешнейшим фильмом, который в Скандинавии даже стал культовым, там его смотрят на Новый год, как у нас “Иронию судьбы”. Но это редчайший случай, и в его создании участвовали сразу несколько стран. Чисто российские же картины получались воронами в павлиньих перьях, с огромным павлиньим хвостом, уже распушенным заранее», – отметил Шпагин.

По мнению критика, в случае с «Умкой» правильнее бы было сначала посмотреть на его показатели в российском прокате, а затем – строить планы на покорение мира.

«Вы сначала его здесь прокатите, а потом будем думать о мире. Он же не на мир делается, а на Россию в первую очередь. В Азии, может, и не знают, что Антарктида существует на Земле. Или они, может быть, о ней знают, но никак ментально не связаны. У нас сейчас снимается 72 фильма в жанре фэнтези и всех этих сказок. То есть, непонятно, как они вообще протолкнутся друг через друга. И не станет ли зрителю от них тошно? И дойдем ли мы на Новый год до "Умки" со всем этим в конце концов? Потому что в первую очередь все будут смотреть игровые комедийные фэнтези. И я думаю, в большинстве своем одно будет хуже другого. Но народу это заходит, реально заходит. Сейчас семейное кино становится русской национальной традицией, поэтому и снимается по 70 картин. А может быть, скоро будут снимать и по 365. И среди всего этого, конечно, будут и удачные фильмы, как, например, “Как Иван в сказку попал”. Это очень неплохая картина», – резюмировал Шпагин.

Ранее НСН сообщала, что «Союзмультфильм» готовит новогоднее шоу, в котором впервые на одной сцене соберутся культовые герои студии, включая Умку, чтобы стать частью большого совместного приключения.

