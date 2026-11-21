По данным ведомства, трагедия произошла на шестом этаже жилого дома на улице Курсантов-Кировцев. В результате хлопка погибли два человека, также предварительно имеются пострадавшие. Точное число раненых в настоящее время уточняется.

Как отметили в МЧС, в здании выбиты окна, однако возгорания не последовало. На месте происшествия работают пожарные расчеты, которые разбирают поврежденные конструкции.

Ранее три человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».