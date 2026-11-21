МЧС: Два человека погибли при взрыве газа в многоэтажном доме во Владикавказе
Два человека погибли при взрыве бытового газа в многоквартирном доме во Владикавказе. Об этом сообщает пресс-службе МЧС по Северной Осетии.
По данным ведомства, трагедия произошла на шестом этаже жилого дома на улице Курсантов-Кировцев. В результате хлопка погибли два человека, также предварительно имеются пострадавшие. Точное число раненых в настоящее время уточняется.
Как отметили в МЧС, в здании выбиты окна, однако возгорания не последовало. На месте происшествия работают пожарные расчеты, которые разбирают поврежденные конструкции.
Ранее три человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- МЧС: Два человека погибли при взрыве газа в многоэтажном доме во Владикавказе
- В РФ допустили блокировку игрового сервиса Steam в будущем
- Российская спортсменка идет 758 км от Москвы до Петербурга ради рекорда
- Никитин: Тарифы на перевозку детей в такси отрегулируют законом
- Из-за санкций? Татьяна Ким покинула пост гендиректора Wildberries
- Дания предложила странам ЕС прекратить выдачу турвиз россиянам
- Число погибших при атаке ВСУ на поселок Юбилейное в ЛНР возросло до шести
- Эксперт: Заранее закупать продукты к Новому году ради экономии бессмысленно
- Никитин: Движение поездов по Крымскому мосту полностью восстановлено
- В Совфеде усомнились в урегулировании конфликта на Украине до Нового года