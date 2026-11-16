Якубович заявил, что не в восторге от бума киносказок в России
Народный артист РФ, телеведущий Леонид Якубович в интервью «Газете.Ru» рассказал, что не в восторге от большого количества киносказок, снятых в России в последние годы.
По его словам, сказка — «вещь чрезвычайно тонкая».
«Она ведь для чего делается и к чему призывает? В нее верить надо. Если ребенок в это поверил, он будет пересматривать», - отметил он.
Телеведущий также указал, что «человек не может жить в бесконечном минусе», а всевозможные «пулялки, стрелялки, ужасалки надоедают бесконечно и невероятно».
Ранее кинокритик Александр Шпагин заявил «Радиоточке НСН», что Россия могла бы снимать совместные фильмы с КНДР, но в лучшем случае сказки.
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