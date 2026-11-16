Якубович заявил, что не в восторге от бума киносказок в России

По его словам, сказка — «вещь чрезвычайно тонкая».

«Она ведь для чего делается и к чему призывает? В нее верить надо. Если ребенок в это поверил, он будет пересматривать», - отметил он.

Телеведущий также указал, что «человек не может жить в бесконечном минусе», а всевозможные «пулялки, стрелялки, ужасалки надоедают бесконечно и невероятно».

Ранее кинокритик Александр Шпагин заявил «Радиоточке НСН», что Россия могла бы снимать совместные фильмы с КНДР, но в лучшем случае сказки.

