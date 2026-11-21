Российская спортсменка идет 758 км от Москвы до Петербурга ради рекорда
Российская спортсменка Василина Блэк идет пешком 758 километров от Москвы до Санкт-Петербурга, чтобы установить новый рекорд. Об этом сообщает Telegram-канал 78.
По данным канала, свое путешествие девушка начала с подъема на московскую башню «Федерация» в «Москва-Сити», а завершить поход планирует 25 ноября. Финальной точкой маршрута должен стать петербургский небоскреб «Лахта Центр», где Василина намерена подняться по лестнице и развернуть на вершине российский флаг.
Это уже вторая попытка россиянки установить рекорд. По ее словам, в прошлом году результат не засчитали из-за технической ошибки в настройках GPS-трекера.
Для завершения маршрута по правилам Василина дважды обращалась к администрации «Лахта Центра» с просьбой разрешить подъем по лестнице. Однако вместо этого ей предложили воспользоваться лифтом, что, по мнению спортсменки, полностью обесценивает спортивное достижение.
Несмотря на возникшие сложности, девушка продолжает движение по графику. Представители «Лахта Центра» сообщили, что рассматривают ее просьбу и планируют дать официальный ответ к понедельнику.
Ранее, 2 ноября, британский путешественник Карл Бушби стал первым человеком, который завершил пешее кругосветное путешествие вокруг Земли, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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