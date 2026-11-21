Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что слухи о возможной блокировке игрового сервиса Steam не соответствуют действительности, передает РИА Новости. В Роскомнадзоре также подтвердили, что не собираются ограничивать работу игровой платформы в РФ.

В свою очередь вице-спикер ГД Владислав Даванков говорил, что Steam необходимо включить в белые списки. Пименов подтвердил, что пока платформу не собираются блокировать в России, однако, по его словам, это не дает гарантий на будущее.