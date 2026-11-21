В РФ допустили блокировку игрового сервиса Steam в будущем
Эксперт Михаил Пименов в эфире НСН подчеркнул, что полноценной замены этой платформы в России пока нет.
Пока в России не собираются блокировать платформу Steam, хотя не исключено, что в будущем это будет сделано, также нет речи о том, чтобы включить ее в белые списки, так как они относятся к социально значимым ресурсам при ограничении мобильного интернета. Об этом в беседе с НСН заявил руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов.
Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что слухи о возможной блокировке игрового сервиса Steam не соответствуют действительности, передает РИА Новости. В Роскомнадзоре также подтвердили, что не собираются ограничивать работу игровой платформы в РФ.
В свою очередь вице-спикер ГД Владислав Даванков говорил, что Steam необходимо включить в белые списки. Пименов подтвердил, что пока платформу не собираются блокировать в России, однако, по его словам, это не дает гарантий на будущее.
«Steam сейчас остается одной из ключевых игровых платформ для российской аудитории. Даже с учетом ограничений в платежной инфраструктуре пользователи продолжают запускать игры, пользоваться своими библиотеками, общаться и приобретать новый контент доступными способами. Проблема с оплатой не означает недоступности самого сервиса. Я бы не стал утверждать, что Steam однозначно планируют заблокировать в России. Заявление Сергея Боярского, основанное на разговоре с представителями Роскомнадзора подтверждает, что на данный момент у регулятора нет соответствующих планов. Хотя и гарантией на будущее это тоже назвать нельзя», - отметил он.
При этом эксперт рассказал, какие платформы могли бы заменить Steam в России.
«В качестве альтернатив существуют VK Play, Epic Games Store и GOG, но полноценной заменой Steam их пока что назвать сложно. Ценность платформы заключается не только в магазине, но и в накопленных библиотеках, сообществах, достижениях и других элементах экосистемы. Даже с блокировкой Steam массовый переход пользователей на другие площадки маловероятен», - подчеркнул Пименов.
Он также заметил, что о добавлении платформы в белые списки пока рано говорить.
«На счет включить Steam в белые списки — пока это лишь инициатива депутата. Такие перечни предназначены прежде всего для обеспечения доступа к социально значимым ресурсам при ограничениях мобильного интернета. Насколько игровая платформа соответствует этим критериям — отдельный вопрос. Поэтому оценивать перспективы ее включения тоже пока что преждевременно. В целом у игроков пока нет оснований для паники: официальных подтверждений подготовки блокировки Steam просто нет», - заключил собеседник НСН.
Steam — это онлайн-сервис, который создал и поддерживает американский разработчик игр и компания Valve. Это не просто магазин, а целая цифровая экосистема для геймеров. Там можно покупать игры, скачивать бесплатные проекты, а также получать доступ к демоверсиям и пробным играм.
Ранее независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что для разработки российской GTA нужны огромные финансовые ресурсы и специалисты, которых в стране нет, при этом по охвату и масштабу такой продукт все равно проиграет оригиналу.
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