Понять и простить? Киркоров и Лолита уже поплатились за участие в «голой вечеринке»
Звезды шоу-бизнеса Филипп Киркоров и Лолита Милявская, принявшие участие в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой, пропадают из новогодних проектов на тв и в офлайн.
Ранее Киркоров оказался в центре скандала после «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. Исполнителя раскритиковали из-за участия в неоднозначном мероприятии. Киркоров даже публично извинился за произошедшее, но несмотря на это сцены с певцом и его выступления начали вырезать из новогодних шоу. В частности, СМИ сообщали, что создатели фильма «Иван Васильевич меняет все!» уберут из картины эпизоды с Киркоровым, сыгравшим роль короля.
Организаторы концерта «Зимнее SHOW» изменили состав участников и формат мероприятия на фоне скандала вокруг вечеринки в клубе «Мутабор», пишет Telegram-канал Baza. По информации издания, вместо Филиппа Киркорова и Лолиты выступят Хабиб, Burito и Люся Чеботина.
Гендиректор МХАТа имени Горького Владимир Кехман не хочет видеть в стенах учреждения Филиппа Киркорова и Ксению Собчак, рассказал он «Московскому комсомольцу».
Он сообщил, что ранее близкий друг решил поздравить своих сотрудников с Новым годом, отправив их на постановку МХАТа «Золушка». В день спектакля Кехмана поставили перед фактом, что перед сотрудниками также выступит и Киркоров.
«И хотя мы с ним дружим 30 лет, я предупредил, что при всем уважении к нему, совершенно невозможно, чтобы у меня в театре находились Киркоров, Собчак и другие персонажи с этой вечеринки. Теперь, пока я директор, их ноги здесь не будет», - высказался гендиректор театра.
Присутствие на «голой вечеринке» Ивлеевой припомнили Лолите Милявской и организаторы мини-концерта в столичном отеле «Метрополь». По данным Telegram-канала Mash, они решили отказаться от услуг певицы, которая могла заработать около 5-6 млн рублей. Вместо неё в ночь с 31 декабря на 1 января гостей будет развлекать малоизвестная кавер-группа и за гораздо меньшую сумму.
По словам Лолиты, люди, которым не понравилась вечеринка в «Мутаборе», пишут письма с просьбой убрать ее из телепередач.
«И, наверное, справедливо. А я вообще привыкла брать на себя ответственность и разделять ее», — сказала исполнительница.
Певица добавила, что вечеринка казалась ей хорошим способом выплеснуть накопившуюся к концу года усталость. Также призвала в любой ситуации оставаться людьми и не распространять негатив.
Телеведущий Владимир Соловьев заступился за певцов Филиппа Киркорова и Диму Билана после «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом журналист заявил в эфире «Соловьев Live».
Как отметил телеведущий, поведение исполнителей отличается от действий других участников мероприятия: так, они помогали с гуманитарной помощью для специальной военной операции.
«По-другому себя ведут только Билан ... и Киркоров, который выступал, и в Крым ездил, и свою позицию заявил, учитывая всю сложность ... отношений с Аллой [Пугачевой]», — подчеркнул Соловьев.
Певца Филиппа Киркорова не лишат звания народного артиста из-за участия в полуголой вечеринке, заявили в Минкульте изданию «Подъём».
Однако в министерстве культуры России заявили «Подъёму», что лишить артиста такого звания можно только по решению суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.
Организаторы и участники «голой вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой сделали выводы о произошедшем и извинились, дальнейшее обсуждение мероприятия недопустимо. Об этом НСН заявила заместитель главы СПЧ Ирина Киркора.
«Мне кажется, лучше вообще перестать о ней говорить. Выводы сделаны, процессы извинений и осознания произошедшего теми людьми, которые организовывали вечеринку и участвовали в ней, уже произошли. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Думаю, что продолжение обсуждения этой истории в любых вариациях просто неуместно, поскольку оно уже переходит в травлю. Вполне достаточно других поводов», — сказала замглавы СПЧ.
Ранее был составлен список знаменитостей, которые никак не пострадали после участия в скандальном мероприятии. Так, нет никаких сообщений о том, что бизнес или иная деятельность телеведущей Ксении Собчак могут стать объектами проверок. Кроме того, не поступало никакой информации о санкциях со стороны медиасферы или компетентных органов к рэперу Джигану, передает «Радиоточка НСН».
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