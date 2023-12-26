«Справедливо»: Лолита о просьбе убрать ее из новогодних передач

По словам исполнительницы, люди, которым не понравилась вечеринка в «Мутаборе», пишут письма с просьбой убрать ее из телепередач.

«И, наверное, справедливо. А я вообще привыкла брать на себя ответственность и разделять ее», — сказала Лолита.

Певица добавила, что вечеринка казалась ей хорошим способом выплеснуть накопившуюся к концу года усталость. Также призвала в любой ситуации оставаться людьми и не распространять негатив.

Ранее народного артиста РФ Филиппа Киркорова лишили выступления на корпоративном мероприятии в МХАТ имени Горького, передает «Радиоточка НСН».



