«Справедливо»: Лолита о просьбе убрать ее из новогодних передач
Критики требуют вырезать певицу Лолиту Милявскую из новогодних эфиров после ее участия в «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой, рассказала артистка в своем Telegram-канале.
По словам исполнительницы, люди, которым не понравилась вечеринка в «Мутаборе», пишут письма с просьбой убрать ее из телепередач.
«И, наверное, справедливо. А я вообще привыкла брать на себя ответственность и разделять ее», — сказала Лолита.
Певица добавила, что вечеринка казалась ей хорошим способом выплеснуть накопившуюся к концу года усталость. Также призвала в любой ситуации оставаться людьми и не распространять негатив.
Ранее народного артиста РФ Филиппа Киркорова лишили выступления на корпоративном мероприятии в МХАТ имени Горького, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru