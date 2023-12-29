СМИ: Киркорова в фильме ТНТ заменили на звезду «Слова пацана» Кологривого

Ранее Киркоров оказался в центре скандала после «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. Исполнителя раскритиковали из-за участия в неоднозначном мероприятии. Киркоров даже публично извинился за произошедшее, но несмотря на это сцены с певцом и его выступления начали вырезать из новогодних шоу. В частности, СМИ сообщали, что создатели фильма «Иван Васильевич меняет все!» уберут из картины эпизоды с Киркоровым, сыгравшим роль короля.

«Все думали, что руководство ... заменят Киркорова [певцом Николаем] Басковым. Но они решились на неожиданный шаг. Роль Филиппа теперь исполняет Никита Кологривый», — рассказали источники «МК».

По данным издания, съемки контролировала лично директор ТНТ, управляющий директор «Газпром Медиа Развлекательное телевидение» Тина Канделаки. Медиаменеджер осталась довольна игрой артиста.

Никита Кологривый известен по ролям в фильмах «Бендер: Начало», «Бендер: Золото империи», «По щучьему велению», сериалах «Два холма» и «Слово пацана. Кровь на асфальте», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

