Галич объяснила, почему не пришла на «голую» вечеринку Ивлеевой в «Мутабор»
Блогерша и телеведущая Ида Галич в ходе YouTube-шоу «Есть вопросики» объяснила, почему не пришла на «голую вечеринку» Анастасии Ивлеевой.
Она отметила, что была приглашена на вечеринку, но точно бы не пришла, потому что работала. При этом, по словам Галич, она долго думала, смогла бы она прийти «после всего того, что услышала в свой адрес».
«Приглашение меня на такое мероприятие – это не про возвращение дружбы. Это про хайп», – заявила Галич.
«Голая» вечеринка Ивлеевой прошла 20 и 21 декабря в московском клубе «Мутабор» и вызвала общественный резонанс из-за дресс-кода «почти без одежды». Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с НСН ранее выразил уверенность в том, что отвечать за все случившееся будет только Ивлеева. Другие участники вечеринки, по его словам, будут уверять, что ничего не знали, передает «Радиоточка НСН».
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