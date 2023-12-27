СМИ: Анна Asti и Лолита лишились новогодних концертов из-за «голой вечеринки»

По данным канала, стоимость билетов доходила до 360 тысяч рублей, а сама исполнительница лишилась гонорара за этот концерт - порядка 6,5 млн рублей. При этом убыток может увеличиться - не исключена отмена новогоднего концерта Анны Asti в Барвиха Luxury Village.

Также присутствие на «голой вечеринке» Ивлеевой припомнили и Лолите Милявской. По данным Mash, организаторы мини-концерта в столичном отеле «Метрополь» решили отказаться от услуг певицы, которая могла заработать около 5-6 млн рублей. Вместо неё в ночь с 31 декабря на 1 января гостей будет развлекать малоизвестная кавер-группа и за гораздо меньшую сумму.

Ранее в СМИ появилась информация, что народного артиста России Филиппа Киркорова уберут из всех новогодних телепрограмм из-за присутствия на «голой вечеринке», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».