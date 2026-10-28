Милонов считает Хэллоуин пропагандой оккультизма
Отмечаемый 31 октября Хэллоуин является пропагандой бытового суеверия и мракобесного оккультизма, сообщил ТАСС депутат Госдумы Виталий Милонов.
По его словам, лучше заранее готовиться к Масленице и Пасхе. Парламентарий указал, что нет смысла в том, чтобы заменить западный Хэллоуин российским аналогом: «лучше со школы детям объяснять, что в нашей культуре не должно быть места бездумному копированию западных ритуалов, увиденных в кино и сериалах».
Парламентарий предложил учредить специальную программу по продвижению русских и исконно славянских праздников по всему миру.
Ранее психолог предупредила, что Хэллоуин может привести к психотравмам для детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Предложено учредить выплаты «за внуков» ко Дню бабушек и дедушек
- Милонов считает Хэллоуин пропагандой оккультизма
- В ЕС выбирают переговорщиков с Россией
- Звонцов: Тиль Швайгер снялся в фильме «Бочка» из-за любви к России
- Госдума рассмотрит законопроект о продаже вина через интернет
- Трамп: США ничего не получили за помощь Украине
- Онищенко допустил присутствие в РФ нового коронавируса PJ.2.1
- Песков отреагировал на заявление супруги Трампа о расширении границы режима тишины
- Минобороны: ВС РФ поразили предприятие «Укрспецсвязь» и сухогруз
- Путин назвал Москву одним из самых быстроразвивающихся мегаполисов