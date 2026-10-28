Милонов считает Хэллоуин пропагандой оккультизма

По его словам, лучше заранее готовиться к Масленице и Пасхе. Парламентарий указал, что нет смысла в том, чтобы заменить западный Хэллоуин российским аналогом: «лучше со школы детям объяснять, что в нашей культуре не должно быть места бездумному копированию западных ритуалов, увиденных в кино и сериалах».

Парламентарий предложил учредить специальную программу по продвижению русских и исконно славянских праздников по всему миру.

Ранее психолог предупредила, что Хэллоуин может привести к психотравмам для детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

