«Козел отпущения»: Ивлееву «клюют», Анну Asti хотят лишить гражданства РФ
Ряд артистов никак не пострадали после участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой. При этом сама Ивлеева рискует стать единственной, на кого будут «нападать», отмечают общественники.
Телеведущий Владимир Соловьев во время записи проекта «Полный контакт» заявил, что из всех звезд, которые были на «голой» вечеринке у блогерши Анастасии Ивлеевой в «Мутаборе», по-другому себя ведут только Филипп Киркоров, который сразу озвучил свою позицию относительно конфликта на Украине, и Дима Билан.
По его словам, все извинения, которые приносят звезды, они аргументируют своей работой, заработком и своим творчеством, но ни разу не упоминают народ. По мнению Соловьева, все походы на подобные мероприятия – это попытка окунуться в «прошлый» мир и желание не быть «отрезанным» от «тусовочек» за границей.
«По-другому себя ведут только Билан и Киркоров. Оба ездили, помогали», - сказал журналист.
Соловьев подчеркнул, что вместо «слез и извинений» звездам следовало бы перевести деньги в фонды помощи военнослужащим в зоне спецоперации на Украине или привезти гуманитарную помощь. При этом, указал он, из этого не нужно делать что-то публичное, а сделать это именно «для себя».
КТО ИЗБЕЖАЛ НАКАЗАНИЯ
На многих знаменитостей, которые посетили «голую» вечеринку, обрушился шквал критики. Они лишаются рекламных контрактов и эфиров. Однако части известных лиц удалось избежать такой участи. News.ru составил список знаменитостей, которые никак не пострадали после участия в скандальном мероприятии.
Так, нет никаких сообщений о том, что бизнес или иная деятельность телеведущей Ксении Собчак могут стать объектами проверок. Сама же Собчак попросила прощения за свой внешний вид на вечеринке Ивлеевой, назвав мероприятие безвкусицей. Она также заявила, что любит свою страну и не хотела никого обидеть или оскорбить.
Кроме того, не поступало никакой информации о санкциях со стороны медиасферы или компетентных органов к рэперу Джигану. Ранее он назвал вечеринку «отвратной» и заявил, что «Ивлеева всех подставила».
При этом в СМИ появился список приглашенных на вечеринку звезд. В нем значатся 170 человек, среди которых дочь одного депутата Госдумы, блогеры, телеведущие, актриса из сериала «Слов пацана» и музыканты, а также жены топ-менеджеров. Большинство из них в скандале до публикации списка не засветились.
«ГОЛЫЕ» РЕФЕРЕНСЫ И ЗАЩИТА ЗВЕЗД
В среду, 27 декабря, стало известно, какие референсы Анастасия Ивлеева рассылала гостям в приглашениях на свою вечеринку. В качестве примера блогер предлагала посетителям мероприятия облачиться в одеяло на голое тело, прийти в полупрозрачных нарядах из ткани «в сеточку» и нижнем белье. Некоторые из звезд почти детально повторили предложенные образы.
При этом когда Ивлеева записывала видео с оправданиями, она заявила, что всем приглашенным гостям были отправлены «весьма спокойные» фото-референсы, а гости «интерпретировали свои костюмы сами». Сайт, где были размещены эти референсы, после скандала был удален.
Между тем не все осудили участников «голой» вечеринки. Режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский назвал «нарушением психики» отмену артистов после мероприятия. По его мнению, артистов «вырезают» из фильмов из-за диктатуры спонсоров.
«Даже такой нормы в законе нет: чинить препятствия к творчеству, вырезать из кино. Это диктат чей-то, основанный на том, что он управляет финансами. Объясните человеку, который живет в нормальной культурной среде, почему какого-то артиста кто-то удаляет. Это же как будто бы психическая болезнь. У меня нет никакого отношения к тому, как люди веселятся. Это их дело», - сказал Войтинский.
В свою очередь президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в интервью НСН прокомментировал сообщения о том, что певицу Анну Asti (Анна Дзюба), которая также участвовала в «голой» вечеринке, могут лишить гражданства. По его словам, вероятность у такого исхода событий небольшая. Также он указал, что подобные мероприятия не получится подвести под какое-то грубое нарушение закона.
«Вероятность того, что ее лишат гражданства, небольшая. Хотя во время спецоперации проводить такого рода мероприятия неэтично, это абсолютно очевидно и вся эта история выглядит на грани аморальности. Поэтому естественно, что какие-то этические оценки – это одна история, а какие-то легкие реакции со стороны закона… Их нет. У нас подвести под какое-то грубое нарушение закона подобного рода мероприятия пока не получается. Попытки были ввести в административное законодательство, но вряд ли это пройдет, потому что палку перегибать не надо. То, что является аморальным поведением, не значит, что это противоправное поведение», - сказал Трунов.
А глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с НСН выразил уверенность, что отвечать за все случившееся будет только Ивлеева. Другие участники вечеринки, по его словам, будут уверять, что ничего не знали.
«В этой истории пострадает только Ивлеева, Собчак, Киркоров не пострадают. Пострадает Ивлеева, они из нее сделают козла отпущения. На нее будет возбуждено уголовное дело, а они все будут на нее нападать и клевать, что она виновата. Но они же понимали, куда они шли! Оделись так, что вызвали отвращение, люди их уже просто ненавидят», - сказал собеседник НСН.
Ранее глава «Лиги безопасного интернет» Екатерина Мизулина сообщила, что Анастасию Ивлееву проверяет налоговая по материалам полиции. По ее словам, проверка имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела. РБК сообщал, что юридические лица, аффилированные с блогером, предположительно, могли использовать схему дробления бизнеса для ухода от налогообложения, передает «Радиоточка НСН».
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