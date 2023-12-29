«Козел отпущения»: Ивлееву «клюют», Анну Asti хотят лишить гражданства РФ

При этом в СМИ появился список приглашенных на вечеринку звезд. В нем значатся 170 человек, среди которых дочь одного депутата Госдумы, блогеры, телеведущие, актриса из сериала «Слов пацана» и музыканты, а также жены топ-менеджеров. Большинство из них в скандале до публикации списка не засветились.

«ГОЛЫЕ» РЕФЕРЕНСЫ И ЗАЩИТА ЗВЕЗД

В среду, 27 декабря, стало известно, какие референсы Анастасия Ивлеева рассылала гостям в приглашениях на свою вечеринку. В качестве примера блогер предлагала посетителям мероприятия облачиться в одеяло на голое тело, прийти в полупрозрачных нарядах из ткани «в сеточку» и нижнем белье. Некоторые из звезд почти детально повторили предложенные образы.

При этом когда Ивлеева записывала видео с оправданиями, она заявила, что всем приглашенным гостям были отправлены «весьма спокойные» фото-референсы, а гости «интерпретировали свои костюмы сами». Сайт, где были размещены эти референсы, после скандала был удален.

Между тем не все осудили участников «голой» вечеринки. Режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский назвал «нарушением психики» отмену артистов после мероприятия. По его мнению, артистов «вырезают» из фильмов из-за диктатуры спонсоров.

«Даже такой нормы в законе нет: чинить препятствия к творчеству, вырезать из кино. Это диктат чей-то, основанный на том, что он управляет финансами. Объясните человеку, который живет в нормальной культурной среде, почему какого-то артиста кто-то удаляет. Это же как будто бы психическая болезнь. У меня нет никакого отношения к тому, как люди веселятся. Это их дело», - сказал Войтинский.

В свою очередь президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в интервью НСН прокомментировал сообщения о том, что певицу Анну Asti (Анна Дзюба), которая также участвовала в «голой» вечеринке, могут лишить гражданства. По его словам, вероятность у такого исхода событий небольшая. Также он указал, что подобные мероприятия не получится подвести под какое-то грубое нарушение закона.

«Вероятность того, что ее лишат гражданства, небольшая. Хотя во время спецоперации проводить такого рода мероприятия неэтично, это абсолютно очевидно и вся эта история выглядит на грани аморальности. Поэтому естественно, что какие-то этические оценки – это одна история, а какие-то легкие реакции со стороны закона… Их нет. У нас подвести под какое-то грубое нарушение закона подобного рода мероприятия пока не получается. Попытки были ввести в административное законодательство, но вряд ли это пройдет, потому что палку перегибать не надо. То, что является аморальным поведением, не значит, что это противоправное поведение», - сказал Трунов.