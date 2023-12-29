Роспотребнадзор обвинил клуб «Мутабор» в нарушении санитарных норм
Роспотребнадзор обвинил в нарушении санитарно-эпидемиологических норм клуб «Мутабор», где прошла скандальная «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой.
В ведомстве уточнили, что заведению грозит максимальное наказание в виде приостановления деятельности на срок до 90 суток. Об этом пишет ТАСС.
В Роспотребнадзоре сообщили, что «Мутабор» получил предписание до вечеринки Ивлеевой. В настоящее время клуб закрыт и опечатан.
Лефортовский суд Москвы 29 декабря оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей за «голую вечеринку». Блогер признана виновной в организации мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru