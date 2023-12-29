Роспотребнадзор обвинил клуб «Мутабор» в нарушении санитарных норм

В ведомстве уточнили, что заведению грозит максимальное наказание в виде приостановления деятельности на срок до 90 суток. Об этом пишет ТАСС.

В Роспотребнадзоре сообщили, что «Мутабор» получил предписание до вечеринки Ивлеевой. В настоящее время клуб закрыт и опечатан.

Лефортовский суд Москвы 29 декабря оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей за «голую вечеринку». Блогер признана виновной в организации мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка, передает «Радиоточка НСН».

