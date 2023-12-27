СМИ: Проблемы у участников «голой вечеринки» возникли после жалоб Путину

По информации СМИ, фото и видео с «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой дошли до президента России Владимира Путина. Это произошло после того, как содержанием мероприятия возмутились военнослужащие, пишет Baza.

Издание также уточняет, что звезд шоу-бизнеса, которые принимали участие в вечеринке, предупредили о грядущих проблемах.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с НСН предположил, что всех участников скандальной вечеринки нужно отправить на передовую СВО помогать гражданам, а Филиппа Киркорова – лишить звания народного артиста, передает «Радиоточка НСН».

