СМИ: Проблемы у участников «голой вечеринки» возникли после жалоб Путину
«Голая» вечеринка возмутила военных, принимающих участие в спецоперации, пишет Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, фото и видео с «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой дошли до президента России Владимира Путина. Это произошло после того, как содержанием мероприятия возмутились военнослужащие, пишет Baza.
Издание также уточняет, что звезд шоу-бизнеса, которые принимали участие в вечеринке, предупредили о грядущих проблемах.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с НСН предположил, что всех участников скандальной вечеринки нужно отправить на передовую СВО помогать гражданам, а Филиппа Киркорова – лишить звания народного артиста, передает «Радиоточка НСН».
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