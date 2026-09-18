«Грузовик денег!» Почему Канье Уэст «стер» с сайта концерты в России

По стандартному контракту Канье Уэст не должен возвращать «грузовик денег», если концерты будут отменены не по его вине, сказал в эфире НСН Владимир Зубицкий.

Исчезновение с сайта Канье Уэста информации о концертах в России пока не говорит об их официальной отмене, это должны объявить организаторы, заявил в интервью НСН промоутер Владимир Зубицкий.

С сайта артиста 18 сентября пропала информация о концертах на «Газпром Арене» 10 и 11 октября. Глава концертного агентства Say Agency Анна Субчева сказала на этом фоне РБК, что артисты – люди тонкой душевной организации и это «реакция на хаос» вокруг этих концертов. Она заверила, что «весь этот хаос будет истреблен» и анонс выступлений вернется на сайт Канье. Зубицкий объяснил, когда можно будет точно поставить крест на этих концертах.

С сайта Канье Уэста пропали концерты в России 10 и 11 октября
«Официально концерт не отменили, но если информации нет на сайте артиста, надо верить сайту. Должно быть официальное заявление от организаторов. Если концерты вдруг все-таки отменятся, им надо будет возвращать деньги за билеты. Если они вернут все деньги за билеты, с ними ничего не будет. В ином случае люди будут подавать в суд», - разъяснил промоутер.

По данным СМИ, гонорар Канье Уэста за выступления в России мог составить 1,5 млрд рублей, или порядка 20 млн долларов. Зубицкий отметил, что как правило, аванс в таких случаях не возвращается.

«Это огромные деньги. Полтора миллиарда рублей это, наверное, грузовик денег. Если мы заключаем контракт с артистом и концерт отменяется не по вине артиста, а по вине организатора, как правило, по контракту деньги не возвращаются. Если артист ни в чем не виноват, он готов проводить концерт, а промоутер это сделать не может по каким-то причинам, в договоре есть пункт о том, что гонорар не возвращается. Это я говорю о контрактах, которые были у нас. Но есть еще внутренние отношения между менеджментом артиста и промоутером, всякие вещи бывают. Например, у нашей компании, когда началась пандемия, отменилось большое количество концертов западных звезд. Это были стадионные концерты. Артисты, менеджмент возвращали тогда нам деньги, понимая нашу ситуацию. А мы возвращали деньги всем зрителям, которые купили билеты. Такое бывает», - заключил собеседник НСН.
«Меньше половины?»: Сколько денег вернет организатор концертов Канье Уэста

Глава Союза потребителей России Алексей Койтов ранее заявил «Радиоточке НСН», что организаторы концертов Канье Уэста не имеют права отказывать купившим билеты зрителям в возврате денег.

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ФОТО: ТАСС
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