«Грузовик денег!» Почему Канье Уэст «стер» с сайта концерты в России
По стандартному контракту Канье Уэст не должен возвращать «грузовик денег», если концерты будут отменены не по его вине, сказал в эфире НСН Владимир Зубицкий.
Исчезновение с сайта Канье Уэста информации о концертах в России пока не говорит об их официальной отмене, это должны объявить организаторы, заявил в интервью НСН промоутер Владимир Зубицкий.
С сайта артиста 18 сентября пропала информация о концертах на «Газпром Арене» 10 и 11 октября. Глава концертного агентства Say Agency Анна Субчева сказала на этом фоне РБК, что артисты – люди тонкой душевной организации и это «реакция на хаос» вокруг этих концертов. Она заверила, что «весь этот хаос будет истреблен» и анонс выступлений вернется на сайт Канье. Зубицкий объяснил, когда можно будет точно поставить крест на этих концертах.
«Официально концерт не отменили, но если информации нет на сайте артиста, надо верить сайту. Должно быть официальное заявление от организаторов. Если концерты вдруг все-таки отменятся, им надо будет возвращать деньги за билеты. Если они вернут все деньги за билеты, с ними ничего не будет. В ином случае люди будут подавать в суд», - разъяснил промоутер.
По данным СМИ, гонорар Канье Уэста за выступления в России мог составить 1,5 млрд рублей, или порядка 20 млн долларов. Зубицкий отметил, что как правило, аванс в таких случаях не возвращается.
«Это огромные деньги. Полтора миллиарда рублей это, наверное, грузовик денег. Если мы заключаем контракт с артистом и концерт отменяется не по вине артиста, а по вине организатора, как правило, по контракту деньги не возвращаются. Если артист ни в чем не виноват, он готов проводить концерт, а промоутер это сделать не может по каким-то причинам, в договоре есть пункт о том, что гонорар не возвращается. Это я говорю о контрактах, которые были у нас. Но есть еще внутренние отношения между менеджментом артиста и промоутером, всякие вещи бывают. Например, у нашей компании, когда началась пандемия, отменилось большое количество концертов западных звезд. Это были стадионные концерты. Артисты, менеджмент возвращали тогда нам деньги, понимая нашу ситуацию. А мы возвращали деньги всем зрителям, которые купили билеты. Такое бывает», - заключил собеседник НСН.
Глава Союза потребителей России Алексей Койтов ранее заявил «Радиоточке НСН», что организаторы концертов Канье Уэста не имеют права отказывать купившим билеты зрителям в возврате денег.
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