Исчезновение с сайта Канье Уэста информации о концертах в России пока не говорит об их официальной отмене, это должны объявить организаторы, заявил в интервью НСН промоутер Владимир Зубицкий.

С сайта артиста 18 сентября пропала информация о концертах на «Газпром Арене» 10 и 11 октября. Глава концертного агентства Say Agency Анна Субчева сказала на этом фоне РБК, что артисты – люди тонкой душевной организации и это «реакция на хаос» вокруг этих концертов. Она заверила, что «весь этот хаос будет истреблен» и анонс выступлений вернется на сайт Канье. Зубицкий объяснил, когда можно будет точно поставить крест на этих концертах.