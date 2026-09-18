«Планы у нас грандиозные. Мы нацелены на создание новой музыки, организацию концертов и регулярный выпуск свежего материала. Работы предстоит много, но она обещает быть невероятно интересной. Конечно, мы планируем выпускать новые хиты. В нашей программе много новинок, но все главные хиты («Катя», «Кораблики» и «Твой или ничей») группы «БиС» обязательно прозвучат — мы понимаем, что для каждого зрителя какая-то из этих песен стала особенной, поэтому включили в сет-лист абсолютно всё. Но параллельно мы готовим и совершенно новый материал, который публика услышит уже совсем скоро», - рассказал он.

А художественный руководитель «Покровка. Театр» и участник группы «БиС» Дмитрий Бикбаев признался, что они видят в прошлом распаде коллектива только точку роста, а не сожаление.

«Нельзя жалеть о том, что уже случилось. Возможно, тот распад стал для нас важной точкой роста. Именно сейчас мы пришли к полному взаимопониманию и готовы дать аудитории гораздо больше, чем могли раньше. Здорово, что, повзрослев, мы можем радовать людей, дарить им веру в светлое и делиться своими новыми, зрелыми мыслями через творчество», - добавил он.

Группа «БИС» была создана на телепроекте «Фабрика звезд — 7» в 2007 году, в ее состав вошли 16-летний Влад Соколовский и 19-летний Дмитрий Бикбаев. На одном из отчетных концертов коллектив был представлен с первым хитом «Твой или ничей». Впоследствии группа обрела широкую известность и многочисленных фанатов, однако в 2010 году коллектив распался из-за разногласий и сольных амбиций участников. Среди известных песен группы — «Твой или ничей», «Катя», «Кораблики», «Пустота».

Ранее продюсер Виктор Дробыш рассказал НСН, что в начале 2000-х "Фабрика звезд" была успешным телеформатом, который позволил открыть множество новых артистов, потому что команда проекта вкладывалась в развитие и становление участников, передает «Радиоточка НСН».

