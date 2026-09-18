Не только «Катя»: Группа «БиС» пообещала фанатам новые хиты
Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев заявили НСН, что уже готовят абсолютно новый материал, а распад коллектива помог им «повзрослеть».
Исполнители Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев раскрыли НСН творческие планы накануне первого концерта группы «БиС», которую они возродили спустя 17 лет.
Группа «БиС» возвращается на сцену, 19 сентября пройдет их первый большой сольный концерт в Москве. При этом критики не верили, что возвращение будет «серьезным», а не на несколько мероприятий, но у артистов большие творческие планы на будущее.
Так, участник группы «БиС» и выпускник Фабрики звезд-7» Влад Соколовский пообещал много концертов и новых хитов.
«Планы у нас грандиозные. Мы нацелены на создание новой музыки, организацию концертов и регулярный выпуск свежего материала. Работы предстоит много, но она обещает быть невероятно интересной. Конечно, мы планируем выпускать новые хиты. В нашей программе много новинок, но все главные хиты («Катя», «Кораблики» и «Твой или ничей») группы «БиС» обязательно прозвучат — мы понимаем, что для каждого зрителя какая-то из этих песен стала особенной, поэтому включили в сет-лист абсолютно всё. Но параллельно мы готовим и совершенно новый материал, который публика услышит уже совсем скоро», - рассказал он.
А художественный руководитель «Покровка. Театр» и участник группы «БиС» Дмитрий Бикбаев признался, что они видят в прошлом распаде коллектива только точку роста, а не сожаление.
«Нельзя жалеть о том, что уже случилось. Возможно, тот распад стал для нас важной точкой роста. Именно сейчас мы пришли к полному взаимопониманию и готовы дать аудитории гораздо больше, чем могли раньше. Здорово, что, повзрослев, мы можем радовать людей, дарить им веру в светлое и делиться своими новыми, зрелыми мыслями через творчество», - добавил он.
Группа «БИС» была создана на телепроекте «Фабрика звезд — 7» в 2007 году, в ее состав вошли 16-летний Влад Соколовский и 19-летний Дмитрий Бикбаев. На одном из отчетных концертов коллектив был представлен с первым хитом «Твой или ничей». Впоследствии группа обрела широкую известность и многочисленных фанатов, однако в 2010 году коллектив распался из-за разногласий и сольных амбиций участников. Среди известных песен группы — «Твой или ничей», «Катя», «Кораблики», «Пустота».
Ранее продюсер Виктор Дробыш рассказал НСН, что в начале 2000-х "Фабрика звезд" была успешным телеформатом, который позволил открыть множество новых артистов, потому что команда проекта вкладывалась в развитие и становление участников, передает «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Госдуме посоветовали Борису Джонсону отстать от России
- Какие шансы на «Оскар» получил Звягинцев после признания иноагентом в России
- Россия направила Японии ноту протеста из-за американских ракет
- Плюс за настойчивость: Россиянам посоветовали первыми писать работодателю
- Кремль опроверг слухи о скрытой мобилизации 300 тысяч человек
- Меркачева одобрила планы по созданию «суперколонии»
- Россиянам объяснили, могут ли уволить за вторую работу
- Не только «Катя»: Группа «БиС» пообещала фанатам новые хиты
- Могут управлять государствами: Разработчики призвали контролировать нейросети
- Фетиш и БДСМ: В РФ разработали первую методику лечения сексуальных расстройств