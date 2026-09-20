СМИ: Почти половина современных складских площадей выведены из строя на Украине
Около 42% современных складских площадей на Украине, или примерно 2,1 млн из 5 млн квадратных метров, были уничтожены или повреждены. Такие данные приводит газета Financial Times со ссылкой на представителей украинского бизнес-сообщества.
Согласно информации FT, только за последние месяцы из строя выбыло около 900 тысяч квадратных метров складских помещений.
Разрушение складской инфраструктуры уже привело к усложнению логистических цепочек и росту операционных издержек компаний, вызывая системные перебои в поставках товаров в розничные сети. Главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Билан предупредила, что на фоне этих разрушений украинская экономика в 2026 году может продемонстрировать околонулевые темпы роста.
Ранее министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий сообщил, что в стране уничтожено около 90% складов торговых сетей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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