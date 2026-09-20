СМИ: Почти половина современных складских площадей выведены из строя на Украине

Согласно информации FT, только за последние месяцы из строя выбыло около 900 тысяч квадратных метров складских помещений.

Разрушение складской инфраструктуры уже привело к усложнению логистических цепочек и росту операционных издержек компаний, вызывая системные перебои в поставках товаров в розничные сети. Главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Билан предупредила, что на фоне этих разрушений украинская экономика в 2026 году может продемонстрировать околонулевые темпы роста.

Ранее министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий сообщил, что в стране уничтожено около 90% складов торговых сетей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».