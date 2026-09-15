В Госдуме прокомментировали конфликт Ромы Зверя с фанатами
Скандал с лидером группы «Звери» Ромой Зверем, который якобы обматерил снимавших его зрителей во время концерта в «Лужниках», привлек внимание депутатов Госдумы. Ситуацию в беседе с NEWS.ru прокомментировал зампред комитета по молодежной политике Александр Толмачев.
Парламентарий отметил, что на доступных в социальных сетях видеозаписях не слышно нецензурной лексики в адрес фанатов. Однако сам инцидент, по его мнению, демонстрирует недостаток взаимного уважения между артистами и публикой.
Депутат подчеркнул, что современные зрители часто смотрят на сцену через экраны смартфонов, а если исполнителям принципиально важно, чтобы их не снимали, об этом следует договариваться с аудиторией до начала выступления.
Толмачев также объяснил, почему люди активно используют камеры во время концертов. Одни хотят сохранить яркие эмоции в памяти, другие стремятся быстро поделиться впечатлениями с друзьями или подписчиками в социальных сетях.
Ранее музыкальный Леонид Бурлаков в беседе с НСН подчеркнул, что зрители на музыкальных фестивалях должны уважать всех артистов, поэтому срыв лидера группы «Звери» вполне понятен.
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