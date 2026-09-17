Названы артисты с самыми преданными слушателями

Вывод сделали на основе метрики skip rate — она показывает, какая доля слушателей пропускает трек спустя 30 секунд после начала воспроизведения. В период с 1 марта по 31 августа 2026 года у Rammstein зафиксировали наименьший показатель skip rate — это говорит о том, что поклонники дослушивают композиции до конца.

В пятёрку артистов с наиболее вовлечённой аудиторией также попали певица Света, Nautilus Pompilius, «Ленинград» и GAYAZOV$ BROTHER$. Далее в рейтинге — Любовь Успенская, Jakone, Kiliana, Дима Билан и «Любэ».

Среди отдельных треков меньше всего слушателей пропускали песню GAZ певицы Zivert — у неё самый низкий skip rate. В десятку лидеров также вошли: Mama (JEEG, JEEG Music и Игорь Крутой), «Лирика» («Сектор Газа»), «Плакала надежда» (Jakone, Kiliana и Любовь Успенская) и «Пожары» (XOLIDAYBOY).

При этом ряд исполнителей оказался в списке тех, чьи треки слушатели чаще всего переключают. Среди них — Aarne, Big Baby Tape, Элджей, Toxi$, Егор Крид, SEREBRO, Eminem, JONY, A.V.G и madk1d.

Ранее организатор Международного форума музыкальной индустрии «Colisium» Сергей Бабич сказал НСН, что музыкальная индустрия переживает турбулентность: ИИ генерирует треки быстрее, чем авторы пишут куплеты, стриминговые платформы упираются в потолок аудитории, а билеты на концерты дорожают.

