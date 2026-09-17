Названы артисты с самыми преданными слушателями
Группа Rammstein лидирует среди исполнителей по уровню преданности аудитории, рассказали НСН в пресс-службе сервиса «КИОН Музыка».
Вывод сделали на основе метрики skip rate — она показывает, какая доля слушателей пропускает трек спустя 30 секунд после начала воспроизведения. В период с 1 марта по 31 августа 2026 года у Rammstein зафиксировали наименьший показатель skip rate — это говорит о том, что поклонники дослушивают композиции до конца.
В пятёрку артистов с наиболее вовлечённой аудиторией также попали певица Света, Nautilus Pompilius, «Ленинград» и GAYAZOV$ BROTHER$. Далее в рейтинге — Любовь Успенская, Jakone, Kiliana, Дима Билан и «Любэ».
Среди отдельных треков меньше всего слушателей пропускали песню GAZ певицы Zivert — у неё самый низкий skip rate. В десятку лидеров также вошли: Mama (JEEG, JEEG Music и Игорь Крутой), «Лирика» («Сектор Газа»), «Плакала надежда» (Jakone, Kiliana и Любовь Успенская) и «Пожары» (XOLIDAYBOY).
При этом ряд исполнителей оказался в списке тех, чьи треки слушатели чаще всего переключают. Среди них — Aarne, Big Baby Tape, Элджей, Toxi$, Егор Крид, SEREBRO, Eminem, JONY, A.V.G и madk1d.
Ранее организатор Международного форума музыкальной индустрии «Colisium» Сергей Бабич сказал НСН, что музыкальная индустрия переживает турбулентность: ИИ генерирует треки быстрее, чем авторы пишут куплеты, стриминговые платформы упираются в потолок аудитории, а билеты на концерты дорожают.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Сценарист назвала проблемы, с которыми столкнулась при съемке фильма о казаках
- «Мастер и рыночная история»: Сокуров оценил шансы «Минотавра» Звягинцева на «Оскар»
- Гусев пообещал художественный фильм о российском казачестве
- Пока отбой: Кто мешает прямому авиасообщению между Россией и Японией
- МОК разрешил проведение турнира по гребле на ОИ в Брисбене в реке с крокодилами
- Депутат Гусев рассказал, о чем фильм «Казаки. Подвиг длиной в 100 лет»
- ЦИК: На границах с Латвией, Литвой, Эстонией и Польшей откроют пункты голосования
- Эксперт предупредил о скрытой угрозе дешевых присадок для бензина
- Продюсер Фрилле: Депардье находится в депрессии из-за судов
- Лавров: Материального эффекта в отношениях с США пока не предвидится