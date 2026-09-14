Продюсер Рудченко объяснил, почему Рома Зверь обматерил зрителей на концерте
Причиной, по которой солист группы «Звери» Рома Зверь обматерил зрителей на концерте в Москве, является психологический срыв. Об этом «Газете.Ru» рассказал продюсер Павел Рудченко.
Инцидент произошёл на шоу в Лужниках. Музыканту не понравилось, что зрители, вместо того, чтобы наслаждаться музыкой и подпевать, предпочли снимать происходящее на телефоны.
Рудченко указал, что подобное поведение артистов по отношению является непозволительным. Он отметил, что Роме Зверю следует публично извиниться перед зрителями за своё поведение.
«Зритель платит за выступление... по сути, содержит реализацию творческого процесса. Могут быть какие-то недомолвки, недовольства, но эмоции нужно держать при себе», — заключил Рудченко.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов, которого обматерили на церемонии вручения премии «Шансон года», предположил, что сделавший это зритель был в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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