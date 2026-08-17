«Я думаю, что нужно чем-то наполниться, понять, для кого и чего ты поешь, что в тебе происходит. Он уже делал такие паузы в начале пути, когда я еще работал с Ромой, это было примерно в 2005-2006 годах. Он уезжал, полгода жил в другом городе, что-то писал, не выходил на связь. Подзарядиться надо, понять, что происходит, время меняется, аудитория меняется. Есть и усталость какая-то, но важно понять, о чем петь дальше, о чем говорить с собой и аудиторией. Не очень похоже, что он собирается на отдых, он очень бодрый, спортивный, манера исполнения энергичная. Это вопрос именно творческий», - объяснил он.

По его словам, лидер коллектива всегда был неравнодушен к экспериментам.

«Я вижу, что Роме интересно экспериментировать, пробовать все, они играют и акустические концерты, например, в театрах, я был однажды, это тоже интересное развитие вглубь. Возможно, этнические идеи какие-то появятся, он обыгрывает и Чехова, возможно любое развитие», - добавил он.

У группы девять полноформатных альбомов и шесть альбомов EP. Последней выпущенной пластинкой стал live-альбом «Лужники-2024», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Основными хитами «Зверей» являются песни «Районы-кварталы», «До скорой встречи!», «Все, что тебя касается», «Дожди-пистолеты», «Танцуй», «Напитки покрепче» и другие.

