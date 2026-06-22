От «Второго дыхания» до «Красоты»: Какие сериалы скоро представят на стримингах
На фестивале «Пилот» представили второй сезон комедии «Олдскул» с Марией Ароновой, фантастический детектив «Красная Шамбала», установивший рекорд по применению ИИ-контента, а также другие громкие новинки.
В Иваново накануне завершился VIII фестиваль «Пилот», на котором впервые представили немало ожидаемых сериалов. Среди них – второй сезон «Олдскула» с Марией Ароновой, «Красота» об организации первого конкурса красоты в СССР от Сарика Андреасяна и не только.
ВЫБОР ЖЮРИ
Лучшим проектом по версии жюри стал сериал от онлайн-кинотеатра Okko «Второе дыхание» о некогда перспективном легкоатлете Илье, чья жизнь и спортивная карьера пошли наперекосяк из-за зависимости.
По сюжету мать героя, желая помочь сыну, определяет его в учреждение «Доверие» - нечто среднее между рехабом, тюрьмой и девятым кругом ада. Однако физическая, внешняя неволя неожиданно раскрывает в Илье внутреннюю свободу и позволяет вновь обрести смысл жизни.
Главную роль в проекте исполнил Александр Паль. Также в сериале снимались Екатерина Шабашова, Александра Кроткова, Евгений Перевалов, Илья Варанкин, Артур Хатагов и Роман Жданов. Режиссером выступил Руслан Братов (драмеди «Экспресс» и «Главбух. История одной фирмы»). С этой работой он одержал победу в номинации «Лучший режиссер пилота сериала». Помимо прочего за роль во «Втором дыхании» наградили актера Льва Казанского в номинации «Актерское открытие».
Награду за лучший сценарий пилота сериала забрали Антон Коломеец (один из сценаристов сериала «Чики») и Евгения Тамахина за проект «Паша». Главный герой этой истории – коренной москвич Паша Белов, который учился в Гнесинке. Он наполовину узбек, в его внешности преобладают выраженные восточные черты, однако Паша вырос в русской семье и ничего не знает про свою узбекскую сторону.
Парень не смог стать музыкантом, в свои 32 года он работает настройщиком пианино, живет с мамой, одалживает деньги у старшего брата и во всем слушает бабушку. Самого Пашу ничего не смущает, но вынужденный переезд к другу Толе, финансовые проблемы и знакомство с неудавшейся актрисой Женей заставляют его понять: настраивать пианино легче, чем собственную жизнь.
Роль Паши воплотил Аскар Ильясов. Именно он одержал победу в номинации «Лучший актер сериала» по версии жюри фестиваля «Пилот». Также в новом сериале можно будет увидеть Иру Горбачеву, Татьяну Догилеву, Аглаю Шиловскую и не только.
Самым ожидаемым игровым сериалом признали фантастический детектив «Красная Шамбала» от онлайн-кинотеатра «КИОН». Проект приковывает внимание зрителей за счет смены эпох – действия сюжета разворачиваются в Москве 1930-х, 1960-х, 1990-х, и в современности. При этом объем ИИ-контента в «Красной Шамбале» составит 70 минут, что является новым рекордом для российской киноиндустрии. Прежде объем генеративных изображений на проект не превышал 5-7 минут.
Главный герой истории - следователь Клим Шумный. В альтернативном мире сериала коммунистическая утопия стала не просто идеей, а реальным научным проектом. Так, Клим оказывается между двумя мирами, а правда в этой истории оказывается опаснее любого преступления.
Роли в проекте режиссера Кирилла Белевича (первый сезон «Казановы», «Начальник разведки») воплотят Влад Прохоров, Сергей Марин, Сергей Шакуров, Стася Милославская, Тина Стойилкович, Тимофей Кочнев и другие.
ОТ «ОЛДСКУЛА» ДО «АНГЕЛА»
Вновь получил награду фестиваля «Пилот» и сериал «Олдскул» с Марией Ароновой в главной роли. В 2025 году комедия забрала приз как «Лучший пилот сериала. Выбор зрителей». Впоследствии проект стал одним из зрительских хитов. В премьерную неделю с 1 по 7 сентября 2025 года «Олдскул» получил 157 баллов интереса и занял вторую строчку «Индекса Кинопоиск Pro», уступив только второму сезону «Уэнсдей» Тима Бертона. Продолжение комедии в 2026 году стало победителем конкурса «Вторые сезоны» в рамках кинофестиваля.
Лучшим документальным проектом признали «Вирус попсы». Сериал станет путешествием в истории самых громких музыкальных хитов 90-х и начала 2000-х. Каждая серия «Вируса попсы» посвящена отдельной песне. Среди героев проекта - Баста, Альянс, Uma2rman, Шура, Султан Лагучев, Антоха MC и другие артисты.
Помимо прочего жюри выделило сериал «Трудный ребенок» в номинации «Лучший пилот фильма. Выбор актеров». Юлианна Михневич получила награду как лучшая актриса пилота сериала за роли в проектах «Ангел», «Илья Муровец», «Паша», «Фестиваль». Специальным призом «Самая востребованная актриса сезона 25-26» наградили Полину Гухман. На счету юной актрисы немало громких проектов, включая сериалы «Первая ракетка» и «После Фишера: Инквизитор».
ДИВНЫЙ ВНУТРЕННИЙ МИР
Также в рамках «Пилота» представили сериал с незамысловатым названием «Фестиваль» о внутренней кухне кинофестивалей. В центре сюжета оргкомитет нового провинциального кинофестиваля «Сиб-Раб-Фест». Команда, которая наполовину состоит из москвичей и еще на 50% из сибиряков, впервые встречается вживую только накануне церемонии открытия. Вскоре выясняется, что у них есть проблемы.
На фестивале «Пилот» проект наградили за лучший актерский ансамбль. В него вошли Даниил Воробьев, Михаил Тройник, Полина Лиске, Юлианна Михневич, Кристина Асмус, Софья Лебедева, Павел Сборщиков, Артем Ремизов и Клим Шипенко. Режиссером и автором сценария выступил Алексей Камынин (комедия «Хандра»).
Сериал «Джайв» режиссера Данила Чащина, который ранее работал над «Улицей Шекспира», познакомит зрителей с миром спортивных бальных танцев. Но ранее в беседе с НСН он отмечал, что его новый проект – не только про танцы.
«"Джайв" - это сериал не только про танцы, а скорее про человека и творчество, какова цена победы и успеха. Про то, что человек, который полностью отдает себя творчеству и профессии, всегда в чем-то теряет. Когда весь ресурс уходит на карьеру, на профессию, то в ущербе находится семья и какая-то личная жизнь», - рассказал режиссер.
По словам Чащина, в ходе кастинга особое внимание уделяли пластическим данным артистов. Некоторым из них после утверждения на роли пришлось три месяца активно тренироваться. В кадре можно будет увидеть Антона Васильева, Анну Снаткину, Давида Сократяна, Анастасию Уколову, Анара, Ангелину Пахомову и других.
Зрители «Пилота» одними из первых увидели драму Сарика Андреасяна «Красота». Сериал расскажет об организации первого в СССР конкурса красоты на фоне перемен эпохи перестройки. По сюжету директор дома культуры Вера в 1989 году решает провести конкурс, чтобы дать девушкам шанс вырваться из привычной серости и поверить в себя. Однако через пару лет с распадом СССР пропадают привычные источники финансирования и происходит смена идеалов. Из искреннего проекта конкурс превращается в коммерческий инструмент. Красота девушек же становится товаром.
Как отмечают создатели, сериал поднимает темы выбора, взросления и цены, которую нередко приходится платить за успех. Роли в проекте исполнили Екатерина Стулова, Николай Шрайбер, Алена Хмельницкая, Юлия Сулес, Маргарита Дьяченкова, Александрина Олексюк, Алиса Кот, Ангелина Поплавская, Ксения Утехина и другие.
В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ
На фоне триумфального зрительского успеха сериала «Ландыши» появление нового сериала, события которого были бы связаны со спецоперацией, кажется, было вопросом времени. Один из таких проектов, драму «Марик», представили в этом году на фестивале «Пилот». Часть съемок прошла в Крыму, Мариуполе, а также в других локациях Донецкой Народной Республике (ДНР).
Главный герой этой истории, детский врач Марк Аксенов, возвращается с фронта в родной Мариуполь и узнает, что все считали его погибшим, а жена вышла замуж за лучшего друга. Марику предстоит отстраивать всю жизнь заново.
В роли Марика предстанет Василий Копейкин («Циники», «Лихие», «Мамонты»). Также в проекте снялись Владимир Стержаков, Татьяна Рассказова, Анна Панкратова, Никита Тезин, Виктор Супрун, Анастасия Жданова и другие. Режиссером выступил Егор Бероев.
Уже осенью 2026 года сериал представят в онлайн-кинотеатре «КИОН», затем он появится в эфире телеканала НТВ.
В деловой программе «Самый ожидаемый сериал» представили многосерийную экранизацию «Капитанской дочки» от режиссера Дмитрия Литвиненко (сериал «Дайте шоу»), которую в дальнейшем можно будет увидеть в онлайн-кинотеатре «КИОН».
Роль Петра Гринева в новой киноверсии воплотит Олег Савостюк, капитанской дочкой Машей Мироновой станет Евгения Леонова, а Пугачева сыграет Евгений Ткачук, который в 2025 году блистательно справился с образом Владимира Ленина в сериале Андрея Кончаловского «Хроники русской революции».
Также в актерский состав новой «Капитанской дочки» вошли Сергей Безруков (отец Петра Гринева), Федор Добронравов (Савельич), Егор Корешков (Алексей Швабрин), Виктория Исакова (Екатерина II) и не только.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Голикова: Работодатели за 2025 год выплатили долги по зарплате на 18 млрд рублей
- От «Второго дыхания» до «Красоты»: Какие сериалы скоро представят на стримингах
- Премьер Пакистана заявил об успешных переговорах США и Ирана
- В Воронеже из-за удара ВСУ пострадали три человека
- Под Тулой из-за атаки БПЛА загорелась кровля дома
- Дешевле в четыре раза: Россиян ждут рекордно низкие цены на туры в ОАЭ
- В Астане пройдет чемпионат четырех континентов по фигурному катанию
- Жена Спивакова рассказала, что дирижер идет на поправку
- В АТОР раскрыли, что будет с детскими путевками в лагеря Крыма
- Премьер Британии Стармер объявил об уходе в отставку