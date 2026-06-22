ВЫБОР ЖЮРИ

Лучшим проектом по версии жюри стал сериал от онлайн-кинотеатра Okko «Второе дыхание» о некогда перспективном легкоатлете Илье, чья жизнь и спортивная карьера пошли наперекосяк из-за зависимости.

По сюжету мать героя, желая помочь сыну, определяет его в учреждение «Доверие» - нечто среднее между рехабом, тюрьмой и девятым кругом ада. Однако физическая, внешняя неволя неожиданно раскрывает в Илье внутреннюю свободу и позволяет вновь обрести смысл жизни.

Главную роль в проекте исполнил Александр Паль. Также в сериале снимались Екатерина Шабашова, Александра Кроткова, Евгений Перевалов, Илья Варанкин, Артур Хатагов и Роман Жданов. Режиссером выступил Руслан Братов (драмеди «Экспресс» и «Главбух. История одной фирмы»). С этой работой он одержал победу в номинации «Лучший режиссер пилота сериала». Помимо прочего за роль во «Втором дыхании» наградили актера Льва Казанского в номинации «Актерское открытие».