Голикова: Работодатели за 2025 год выплатили долги по зарплате на 18 млрд рублей

Выступая на Всероссийском форуме государственных инспекторов труда, она указала, что в прошлом году были восстановлены трудовые права более 320 тысяч человек.

Также Голикова отметила, что благодаря внедрённому в деятельность инспекций риск-ориентированному подходу стало возможным предупреждение нарушений, не дожидаясь массовых обращений граждан.

«Уверена, что запланированные в рамках форума мероприятия станут отправной точкой для новых решений, которые позволят приумножить тот результат, который уже достигнут», – заключила вице-премьер.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Союза налогоплательщиков Артем Кирьянов заявил «Радиоточке НСН», что рост числа зарплат в конвертах связан с попытками дробления бизнеса.

