Голикова: Работодатели за 2025 год выплатили долги по зарплате на 18 млрд рублей

Долги по зарплате за 2025 год на сумму более 18 млрд рублей были погашены работодателями. Как пишет RT, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Средняя зарплата в Москве превысила 200 тысяч

Выступая на Всероссийском форуме государственных инспекторов труда, она указала, что в прошлом году были восстановлены трудовые права более 320 тысяч человек.

Также Голикова отметила, что благодаря внедрённому в деятельность инспекций риск-ориентированному подходу стало возможным предупреждение нарушений, не дожидаясь массовых обращений граждан.

«Уверена, что запланированные в рамках форума мероприятия станут отправной точкой для новых решений, которые позволят приумножить тот результат, который уже достигнут», – заключила вице-премьер.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Союза налогоплательщиков Артем Кирьянов заявил «Радиоточке НСН», что рост числа зарплат в конвертах связан с попытками дробления бизнеса.

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ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
ТЕГИ:РаботаСотрудникиЗарплатаТатьяна Голикова

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