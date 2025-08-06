Режиссер «танцевального» сериала «Джайв» раскрыл нюансы кастинга

«Джайв» - это сериал не только про танцы, а скорее про человека и творчество, о цене победы и успеха, заявил в беседе с НСН режиссер-постановщик Данил Чащин.

При выборе актеров оценивались, прежде всего, пластические данные, но не менее важны были и драматические сцены, потому что сериал всё-таки драматический, заявил НСН режиссер-постановщик сериала «Джайв» Данил Чащин.

Ранее стало известно, что онлайн-кинотеатр Оkko и компания «Sreda» снимут драматический сериал о танцах «Джайв». Режиссёром на проект был приглашён Данил Чащин. В актерский состав проекта вошли: Антон Васильев, Анна Снаткина, Давид Сократян, Анастасия Уколова, Диана Милютина, Анар, Ангелина Пахомова и другие артисты.

Чащин рассказал о своем методе выбора актеров на роль.

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«Люди приходили на кастинг, показывали свои пробы. Я же в это время проверял свой организм на то, насколько у меня подключается внимание, появляются ли мурашки от увиденного. Мы, конечно же, искали танцующих актеров. Кто-то не занимался бальными танцами. И им после утверждения на роль пришлось 3 месяца активно ходить и тренироваться. Наиболее сложные танцевальные элементы выполняют дублёры. При выборе актеров, оценивались, прежде всего, пластические данные, но не менее важны были и драматические сцены, потому что сериал у нас всё-таки драматический», - пояснил постановщик.

Он считает, что у проекта хорошие перспективы.

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«Когда я начал только заниматься этим сериалом, то думал, что не очень большая группа людей любит бальные танцы, но после того, как погрузился в материал и походил на соревнования, я понял, какой большой аудиторией владеют бальные танцы. Мне кажется, что у этого проекта будет большой шанс попасть в большую часть этих людей. Даже не только тех, кто любит танцы. Наш проект не столько про танцы, а сколько про взаимоотношения», - отметил режиссер.

По его словам, с помощью танца можно не вербально рассказать про отношения мужчины и женщины.

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«Бальные танцы, в отличие от того же хип-хопа, - это всегда взаимоотношения мужчины и женщины. В этом случае нельзя построить сольную карьеру. Я был удивлен, что так редко снимают на эту тему. Можно же показать взаимоотношения мужчины и женщины не вербально, а визуально, посредством танца. Им можно передать и ненависть, и любовь, и нежность, и доверие, и предательство», - заметил Чащин.

Он подчеркнул, что «Джайв» - это сериал не только про танцы.

«"Джайв" - это сериал не только про танцы, а скорее про человека и творчество, какова цена победы и успеха. Про то, что человек, который полностью отдает себя творчеству и профессии, всегда в чем-то теряет. Когда весь ресурс уходит на карьеру, на профессию, то в ущербе находится семья и какая-то личная жизнь», - добавил Чащин.

Ранее режиссер Данил Чащин в пресс-центре НСН обозначил театральный тренд в России.

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ФОТО: РИА Новости
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