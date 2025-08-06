При выборе актеров оценивались, прежде всего, пластические данные, но не менее важны были и драматические сцены, потому что сериал всё-таки драматический, заявил НСН режиссер-постановщик сериала «Джайв» Данил Чащин.

Ранее стало известно, что онлайн-кинотеатр Оkko и компания «Sreda» снимут драматический сериал о танцах «Джайв». Режиссёром на проект был приглашён Данил Чащин. В актерский состав проекта вошли: Антон Васильев, Анна Снаткина, Давид Сократян, Анастасия Уколова, Диана Милютина, Анар, Ангелина Пахомова и другие артисты.

Чащин рассказал о своем методе выбора актеров на роль.