В Воронеже из-за удара ВСУ пострадали три человека

Три человека пострадали в результате атаки ВСУ в Воронеже. Об этом сообщил глава Воронежской области Александр Гусев.

В Гусь-Хрустальном после падения дрона эвакуированы жители трех многоквартирных домов

Ранее в регионе была объявлена ракетная опасность.

Как отметил Гусев, над Воронежем средства ПВО обнаружили и уничтожили несколько высокоскоростных воздушных целей. Известно, что пострадали три человека, один из них в тяжелом состоянии.

«Повреждены производственные объекты одного из предприятий Воронежа. Кроме того, повреждены фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и ряд автомобилей», — написал губернатор на платформе «Макс».

Гусев добавил, что данные о последствиях атаки уточняются.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПострадавшиеВСУВоронеж

Горячие новости

Все новости

партнеры