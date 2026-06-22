В Воронеже из-за удара ВСУ пострадали три человека
Три человека пострадали в результате атаки ВСУ в Воронеже. Об этом сообщил глава Воронежской области Александр Гусев.
Ранее в регионе была объявлена ракетная опасность.
Как отметил Гусев, над Воронежем средства ПВО обнаружили и уничтожили несколько высокоскоростных воздушных целей. Известно, что пострадали три человека, один из них в тяжелом состоянии.
«Повреждены производственные объекты одного из предприятий Воронежа. Кроме того, повреждены фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и ряд автомобилей», — написал губернатор на платформе «Макс».
Гусев добавил, что данные о последствиях атаки уточняются.
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