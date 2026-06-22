Стоматолог раскрыл, сколько тратят россияне на «переделку» некачественных услуг
Михаил Агами заявил НСН, что те, кто столкнулся с неприятными последствиями после стоматологического вмешательства, выбирали клинику подешевле.
Переделка некачественной процедуры, которую пациенту сделали дешево и быстро, как правило, обходится ему в пять раз дороже. Об этом в пресс-центре НСН рассказал врач стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами.
«Это достаточно регулярная история, потому что, к сожалению, 90% пациентов, которые приходят на переделки, как правило, выбирали лечащего врача или клинику по ценовым соображениям. Естественно, когда они уже нарвались на некачественную работу, потом они понимают, что надо искать клинику, где предлагают более дорогостоящие решения. Как правило, хотят быстрый результат. Многие приходят по рекламным объявлениям», - рассказал он.
При этом Агами подчеркнул, что переделывать некачественный результат обходится крайне дорого.
«Как правило, цена бывает в пять раз выше. Бывает, что пациент приходил исправить эстетику и не думал о функциональности. В результате приходится снимать все эти конструкции, появляются дополнительные риски, идет убыль костной ткани в некоторых кейсах. Так что приходится менять все, что было до этого», - подытожил он.
Ранее стало известно, что средний чек россиян за услуги стоматологов с начала 2026 года увеличился на 38,2% и достиг 12 851 рубля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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