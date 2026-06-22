Переделка некачественной процедуры, которую пациенту сделали дешево и быстро, как правило, обходится ему в пять раз дороже. Об этом в пресс-центре НСН рассказал врач стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами.

«Это достаточно регулярная история, потому что, к сожалению, 90% пациентов, которые приходят на переделки, как правило, выбирали лечащего врача или клинику по ценовым соображениям. Естественно, когда они уже нарвались на некачественную работу, потом они понимают, что надо искать клинику, где предлагают более дорогостоящие решения. Как правило, хотят быстрый результат. Многие приходят по рекламным объявлениям», - рассказал он.