Песков: Стармер был сторонником поддержания отношений с РФ на нулевом уровне
Объявивший об отставке премьер-министр Великобритании Кир Стармер никак не зарекомендовал себя с точки зрения российско-британских отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как пишет RT, он отметил, что Стармер «всегда был сторонником поддержания этих отношений на нулевом уровне».
При этом представитель Кремля указал, что новый британский премьер вряд ли будет иметь иную позици.
«Вряд ли сейчас кто-то на политическом небосклоне Великобритании будет иметь отличную от Стармера позицию в отношении наших двусторонних отношений», - сказал он.
Ранее Стармер объявил, что покинет пост премьер-министра, одна продолжит выполнять необходимую работу до выборов нового главы правительства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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