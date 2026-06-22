В популярных странах Ближнего Востока уже давно нет военной напряженности, а цены на проживание в отелях упали в три-четыре раза. Об этом НСН рассказал генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Минэкономразвития РФ вслед за МИД России отменило рекомендации воздерживаться от поездок в страны Персидского залива. Это значит, что ограничения на продвижение и реализацию туров в ОАЭ, Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман и Саудовскую Аравию больше не действуют. Таким образом туроператоры уже актуализируют предложения. Арутюнов раскрыл, что, несмотря на жару, в ОАЭ можно прекрасно провести даже несколько дней в качестве транзитной поездки.

«Это долгожданная ситуация, потому что уже давно там нет никаких напряженностей, прежде всего, в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии, Бахрейне. Поэтому отложенный спрос мы уже наблюдаем. Другое дело, что сейчас традиционно низкий сезон в этих странах. Но те же самые Дубай, Абу-Даби, Доха – это еще и прекрасные транзитные направления, хабы. В том же Дубае, в Абу-Даби прекрасные развлекательные центры, потрясающий шопинг, рестораны. Там люди останавливаются обычно на 2-3 дня во время летних путешествий. Я уже не говорю о том, что многие отели имеют терморегулируемые бассейны, даже дорожки к бассейнам летом тоже охлаждаются», - рассказал он.