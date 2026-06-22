Под Тулой из-за атаки БПЛА загорелась кровля дома

Кровля частного дома загорелась в Тульской области из-за обломков беспилотника ВСУ. Об этом заявил глава региона Дмитрий Миляев.

В Гусь-Хрустальном после падения дрона эвакуированы жители трех многоквартирных домов

«В населенном пункте под Тулой после падения обломков БПЛА загорелась кровля частного дома», — написал губернатор в мессенджере «Макс».

По словам Миляева, никто не пострадал, отмечает RT.

Ранее в городе Щекино Тульской области украинский беспилотник атаковал жилой многоквартирный дом. Жители были эвакуированы.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарБеспилотникиТульская Область

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