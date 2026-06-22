Под Тулой из-за атаки БПЛА загорелась кровля дома
22 июня 202612:41
Юлия Савченко
Кровля частного дома загорелась в Тульской области из-за обломков беспилотника ВСУ. Об этом заявил глава региона Дмитрий Миляев.
«В населенном пункте под Тулой после падения обломков БПЛА загорелась кровля частного дома», — написал губернатор в мессенджере «Макс».
По словам Миляева, никто не пострадал, отмечает RT.
Ранее в городе Щекино Тульской области украинский беспилотник атаковал жилой многоквартирный дом. Жители были эвакуированы.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Под Тулой из-за атаки БПЛА загорелась кровля дома
- Дешевле в четыре раза: Россиян ждут рекордно низкие цены на туры в ОАЭ
- В Астане пройдет чемпионат четырех континентов по фигурному катанию
- Жена Спивакова рассказала, что дирижер идет на поправку
- В АТОР раскрыли, что будет с детскими путевками в лагеря Крыма
- Премьер Британии Стармер объявил об уходе в отставку
- Мобильники и солярии: Почему у молодежи стали чаще находить онкологию
- На борту самолета Москва-Омск умер дебошир с ножницами
- Белый дом опроверг сообщения о срыве переговоров с Ираном
- Раз в сто лет: Крым призвали готовиться к землетрясению до девяти баллов