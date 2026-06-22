ВС РФ поразили использовавшееся ВСУ хранилище горючего в Запорожской области

Российские войска поразили в Запорожской области хранилище горюче-смазочных материалов, которое использовали Вооружённые силы Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.

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В военном ведомстве уточнили, что речь идёт о хранилище на нефтебазе Канцеровка в районе населённого пункта Высокогорное.

Отмечается, что для нанесения удара специалисты войск беспилотных систем использовали БПЛА «Герань».

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска освободили в Запорожской области село Комсомольское, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗапорожьеСпецоперацияБеспилотникиВСУВооруженные Силы РФ

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