Премьер Пакистана заявил об успешных переговорах США и Ирана

Первая встреча комитета высокого уровня в Швейцарии в рамках Исламабадского меморандума между Ираном и США завершилась успешно. Об этом сообщил премьер-министр Пакистана Мухаммад Шехбаз Шариф в соцсети X.

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«Переговоры прошли в позитивной и конструктивной атмосфере и принесли обнадеживающий результат», — отметил политик.

По словам Шарифа, на встрече согласовали дорожную карту к итоговому соглашению, которое необходимо подписать в течение 60 дней. Также стороны договорились создать комитет высокого уровня для надзора за процессом и начать дальнейшие технические консультации.

Ранее Белый дом опроверг сообщения о срыве переговоров США и Ирана и якобы требовании Тегераном извинений за заявления американского лидера Дональда Трампа.

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ФОТО: РИА Новости
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