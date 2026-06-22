Премьер Пакистана заявил об успешных переговорах США и Ирана
Первая встреча комитета высокого уровня в Швейцарии в рамках Исламабадского меморандума между Ираном и США завершилась успешно. Об этом сообщил премьер-министр Пакистана Мухаммад Шехбаз Шариф в соцсети X.
«Переговоры прошли в позитивной и конструктивной атмосфере и принесли обнадеживающий результат», — отметил политик.
По словам Шарифа, на встрече согласовали дорожную карту к итоговому соглашению, которое необходимо подписать в течение 60 дней. Также стороны договорились создать комитет высокого уровня для надзора за процессом и начать дальнейшие технические консультации.
Ранее Белый дом опроверг сообщения о срыве переговоров США и Ирана и якобы требовании Тегераном извинений за заявления американского лидера Дональда Трампа.
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