Больше 50% россиянок оценивают интеллект мужчины по его любимым фильмам

В опросе к памятным датам режиссера Билли Уайлдера приняли участие свыше 1800 человек. Он показал, что 52% мужчин и 61,5% женщин относят совпадение предпочтений в кино к важным фактором совместимости. Кроме того, 55% женщин и 40,9% мужчин отметили, что по любимому фильму или сериалу можно оценить уровень интеллекта и кругозора человека.

Мужчинам чаще нравятся женщины, которые смотрят комедии (44,4%), фантастику (29,8%) и романтические фильмы (28%), тогда как женщины больше симпатизируют тем, что любит комедии (41,8%), исторические фильмы (35%) и романтическое кино (31,6%). По их мнению, такие люди чаще оказываются интересными собеседниками (46,3%) и производят впечатление более глубоких личностей (26%). В рейтинг режиссеров, которые сегодня ассоциируются у россиян с хорошим вкусом, вошли Квентин Тарантино, Эльдар Рязанов, Гай Ричи, Леонид Гайдай, Андрей Тарковский и Стивен Спилберг.

При этом мужчины чаще связывают хороший вкус с содержанием любимого фильма и глубиной заложенных в него идей. Женщины же обращают внимание на авторский почерк режиссера, а также интеллектуальность и культурную значимость его работ.

Также более 40% участников исследования хотя бы раз меняли мнение о потенциальном партнёре после обсуждения фильмов или сериалов. Также сразу 37% мужчин и 43% женщин назвали ред-флагом отсутствие интереса к кино.

Ранее психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров рассказал НСН, что триллеры и детективы держат в ожидании разгадки, потому многие зрители смотрят подобные фильмы, чтобы расслабиться.

